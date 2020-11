Další nakažení ve Slavii. Trpišovský: Máme 14 hráčů, tým bude silný

Na začátku týdne vám vypadli kvůli pozitivnímu testu na COVID-19 tři hráči. Jak moc vám tyhle absence komplikují plány pro utkání s Nice?

„Doba to přináší. Je to taková nestandardní situace, většinou do poslední chvíle nevíme, se kterými hráči můžeme počítat. V pondělí odpoledne jsme měli trénink, měli jsme něco připraveného a hodinu před ním nám vypadli tři hráči kvůli pozitivnímu testu. Dneska (ve středu) se ta situace opakovala. Je složitější se připravovat, ale musíme se s tím srovnat. Dokud máme jedenáct hráčů, kteří mohou nastoupit, musíme se s tím prát. Teď to potkalo nás, příště to může potkat někoho jiného. Máme pořád dostatek hráčů na to, abychom se s tím vyrovnali. Je to nepříjemné pro hráče, protože se na poslední chvíli dozvídají, že nastoupí. V těchto zápasech, které jsou náročné na taktiku, je o to těžší se připravit. Ale připravujeme se, co to jde, chceme uspět. Máme k dispozici čtrnáct hráčů. Vybereme z toho to nejlepší. Pokusíme se to zvládnout.“

Takže další hráči měli pozitivní testy?

„Ano, dva hráči a jeden člen ze širšího realizačního týmu.“

Myslíte, že kvůli vašim problémům bude Nice v utkání favoritem?

„Samozřejmě víme, že nás čeká špičkový tým francouzské ligy. Bylo by ideální mít kompletní kádr, abychom mohli během zápasu střídat, jak bychom potřebovali, což nám pomohlo třeba v zápase s Leverkusenem. Ale realita je taková, jaká je. Plány nám to naruší, složení základní jedenáctky mohlo být jiné. Ale myslím, že z hráčů, co máme, se nám podaří postavit zajímavou a silnou jedenáctku. Limitovat nás to bude při střídání, v tom, abychom mohli se zápasem něco dělat. Budeme se modlit, aby nám během zápasu už nikdo nevypadl, máme problém s defenzivními hráči. Vypadá to, že na lavičce nebude ani jeden z defenzivních hráčů. Povoláváme pět hráčů z juniorky.“

Budete o to víc potřebovat mentalitu, kterou jste po utkání s Leverkusenem vypichoval u Petera Olayinky?

„Takových hráčů s Leverkusenem bylo víc. Zajímavé výkony předvedli třeba Lingr, Malínský, Kúdela, Zima, Masopust. Myslel jsem to celkově na celý tým. Peter (Olayinka) přesně ukázal velikost hráče, mentalitu, schopnost strhnout tým. Myslím, že nám jeho příchod velice pomohl. To samé bude potřeba proti Nice, protože proti nám stojí podobně kvalitní soupeř.“

Nice vede jako trenér Patrick Vieira, bývalý vynikající záložník Arsenalu a Francie. Co o něm soudíte?

„Moc si vážím toho, že ho potkám osobně. Když byl kapitánem Arsenalu, asi každý stejně jako já hltal anglický fotbal. Arsenal byl tehdy lídr anglické ligy a tým, který trochu předběhl dobu. On byl kapitánem týmu, který prošel anglickou ligou k titulu bez porážky. Byl třeba neskutečný zážitek dívat se na zápasy s Manchesterem United a jeho souboje s Royem Keanem. Myslím, že i on jako hráč předběhl dobu, pro mě to byla jedna z nejlepších šestek, jakou jsem kdy viděl. Byl to komplexní hráč, který byl fotbalově neskutečně na výši. Navíc byl takovým monstrem v osobních soubojích, obsáhl velký prostor a k tomu měl vítěznou mentalitu. Myslím, že on byl nejdůležitějším hráčem Arsenalu v jeho éře. Byl výraznou osobností na hřišti. To samé přenáší jako trenér na Nice. Je to vidět v tom, jakým způsobem dokáže Nice v probíhající sezoně pracovat s rozestaveními. Od začátku používají de facto tři rozestavení, plynule na ně přechází mezi zápasy nebo v průběhu utkání. Pro mě je absolutní legendou a bude pro mě velkým zážitkem, že ho potkám.“

