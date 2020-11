Tischler góly táhne nováčka. Žádný limit nemám, směje se hrdina Pardubic

Jak vítězný zápas s Opavou (1:0) hodnotíte?

„Bylo to velice vyrovnané utkání, pro nás bylo důležité, že jsme neinkasovali. Nakonec jsme měli možná větší touhu vyhrát, což se povedlo.

Jak se vám po měsíční pauze hrálo?

„Bylo to samozřejmě lehce znát, ale bylo to lepší, než jsem očekával. Přes pauzu jsme se dobře připravovali, kondičně jsem na to byl dobře. Možná bylo v první půli vidět, že nám trvalo, než jsme se dostali do hry, ale druhý poločas už jsme měli pár věcí, které takhle chceme sehrávat. Bylo to už lepší.“

Jak byste popsal svůj skoro akrobatický gól?

„To přesně nevím. (směje se) Viděl jsem, že balon přijde do mého prostoru, tak jsem se snažil ho co nejlépe trefit, a ono se to povedlo. Mám z toho radost.“

Jaký máte pocit z toho, že jste po sedmi kolech nejlepší střelec týmu?

„Pocit je to dobrej, ale zas tak na tom nezáleží. U nás je důležitá týmovost, vzadu jsme udrželi nulu, tím vyhráváme zápasy.“

Kolik branek byste chtěl v této sezoně vstřelit?

„Vůbec žádný limit nemám, snažím se soustředit zápas od zápasu. Když mi to tam spadne, jsem rád, když to tam spadne někomu jinému, tak jsem rád taky.“

Kde se ve vás ta střelecká pohoda bere?

„Jsem spokojený, jsem rád, že můžu být v Pardubicích, máme opravdu dobrou partu. Cítím se na hřišti dobře, což je asi hlavní důvod, že se mi tak daří.“

Jak vám sedí pozice na pravém kraji zálohy?

„Myslím, že mi to sedí celkem dobře. Tím, že jsem vytrvalostně dobrý hráč, zvládnu to odběhat nahoru dolů celý zápas. Není to pro mě žádný problém, spíš jsem rád, že si ten post můžu vyzkoušet.“

