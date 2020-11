Hejkala nadchl host ze Sparty: Áčko a jesle? Velký příslib pro Česko

V zimě už byl na cestě do Mladé Boleslavi. Vinou různých okolností se však do nejvyšší tuzemské soutěže dostal až o několik měsíců později. Jana Fortelného uháněly Teplice celé léto. Zlanařit se ho snažil i Radoslav Kováč do Opavy. Nakonec vyhráli „skláři“ a šikovný středopolař zamířil za trenérem Stanislavem Hejkalem, který si ho vydupal. „Hodně jsem se bil za to, aby k nám Honza přišel,“ přiznal v neděli kouč žlutomodrých.

Nebylo divu, že po měsíční stopce kvůli pandemii způsobené koronavirem COVID-19 poslal posilu ze Sparty přímo do základní sestavy. A člen reprezentační jednadvacítky nezklamal. „Jsem rád, že jsem si ligu mohl konečně vyzkoušet,“ ulevil si.

Loňský podzim a letošní jaro odehrál v druholigové Jihlavě. Hlavní rozdíly oproti FNL? „Hlavně v rychlosti hraní a přemýšlení,“ vyhrkl bez delšího přemýšlení. „Druhá liga je hlavně o soubojích a fyzických vlastnostech.“

SESTŘIH: Teplice - Liberec 1:2. Zářil Knobloch, Řezníčkovi chytil penaltu

Aklimatizace v nejvyšší soutěži mu však žádné potíže nedělala. Kromě pohotové asistence na Trubačovu branku se blýskl povedenými jeslemi, které nasadil libereckému Janu Matouškovi. Navíc hýřil aktivitou. Byl to on, u kterého vznikl penaltový zákrok rukou hostujícího Jakuba Hromady.

„Tímto se snažím prezentovat vždycky. Bylo tomu tak i v Jihlavě. Je to takový větší akční rádius. Trenér apeluje na to, abych hodně zabíhal za obranu a roztrhával defenzivní řadu,“ chlubil se.

Hejkal byl z nové akvizice nadšený. „Podal dobrý výkon. Jsem s ním spokojený. Je to velmi kreativní hráč a velký příslib pro český fotbal. Stále si zvyká na trochu jiný styl. Možná že mu to proti Liberci vyhovovalo, protože takto hraje většinou Sparta. Tedy na míči a hodně v tlaku. Ale Teplice v dalších zápasech v takto drtivém náporu nebudou. Alespoň co se týká držení míče, obléhání soupeřovy branky a šancí.“

Výsledek proti Slovanu však mladého záložníka i přes dobrý výkon netěšil. „Přišel jsem do Teplic nejen pro ligové zkušenosti, ale především jim pomoct. Jsem zklamaný,“ dodal Fortelný.