Kdo vyhraje titul?

Priske pomůže

„Samozřejmě, přál bych, si, aby titul udělala Sparta, Hradec zatím ještě ne. Má jiné plány, pěkný stadionek, chtěl bych, aby hráli o poháry, i když je vidím spíš ke středu tabulky. I když se říká, že dvakrát nevstoupíš do jedné řeky, trenér Priske může Spartě pomoci. Sice přišel vlastně na poslední chvíli, ale mohl by ji dát do kupy. Hodně důležitý bude vstup do sezony včetně poháru, soupeře mají nevyzpytatelného.“

Kdo nejlépe posílil?

Ze Sadílka nejsem nadšený

„Slavii odešel levý wingbek Diouf, to je oslabení. Udělala Michala Sadílka do středu zálohy, ale z něj jsem nikdy nadšený nebyl. Jsem rád, když má hráč něco navíc, on nedává góly, nemá čísla, pro mě je to průměrný hráč. Sparta má zpátky Kadeřábka, uvidíme, jak se prosadí, ale jsem si jistý, že trenér Priske má vytipované i další hráče. Má spolupracovníky, známé, do konce přestupů je ještě dlouho.“