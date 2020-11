Sociální sítě - fenomén, který figuruje v životě každého z nás. Co zajímavého dávají čeští sportovci na sociální sítě? To jsme vám jako každý týden shrnuli a tentokrát jsme si pozvali i hosta. Brankář Bohemians Patrik Le Giang se rozpovídal o tom, koho sleduje na Instagramu, kolik času na této platformě tráví a prozradil také to, proč by ho nesmazal. Podívejte se na nový díl Sportovců na sítích!