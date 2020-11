Co ukázala Slavia: mistr daruje jen nováčkům, na obzoru nový talent

Jindy to žádný problém není, Jindřich Trpišovský oproti předchozímu utkání už taky udělal i deset změn v základní sestavě a jeho tým to s přehledem zvládl. Tentokrát se mu ale zatřesení s jedenáctkou nevyplatilo. Stále nesvůj je záložník Nicolae Stanciu, příliš jistě nevypadal ani stoper Ondřej Karafiát a zklamal i talentovaný útočník Petar Musa, který zazdil dvě nadějné situace.

Dvanáct rohů vs. Jeden roh

Těžko si malovat, že co standardka, to zásah-potopena. Bývaly ovšem časy, kdy rohové nebo přímé kopy v podání Slavie budily u soupeřů rozhodně větší obavy. Jindřich Trpišovský by tu samozřejmě rychle namítnul: „No, protože už nemáme Tomáše Součka!“ Ovšem mít dvanáct rohových kopů a nováčka ani z jednoho nepotrestat, to zavání průšvihem. Zvlášť, když pak právě z téhle situace inkasujete. Z jedné jediné, kterou si Zbrojovka vypracovala...