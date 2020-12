INSIDER: Stanciu není ve hře. Kotal ví, co Spartě sedí, kritika Dočkala je tvrdá

Měli by být motorem svých týmů, ale daří se jim to střídavě. Respektive jeden jede na nízké otáčky a vypadl ze základní sestavy, na druhého míří palba kvůli rychlosti a rezervám v defenzivě. Slávistickému záložníkovi Nicolaemu Stanciovi i sparťanskému kapitánovi Bořku Dočkalovi se krom jiného věnuje trenér Roman Pivarník v novém díle pořadu Ligový insider. „Tohle není Stanciu, jaký by měl být,“ říká. „A Dočkal? S tím, že není rychlý, nic neudělá, ale má dost pozitivních věcí,“ dodává a podrobně to ilustruje na letenském gólu v Teplicích.