Voltr překonal zranění i psychickou zátěž: Bál jsem se kopnout do balonu

Gól proti Mladé Boleslavi znamenal pro Radka Voltra hodně. Přispěl k premiérové výhře Příbrami v sezoně (2:1), byl první v lize od loňského července, navíc v den 29. narozenin. A co je hlavní? Dal razítko na velkou úlevu po těžkém boji. Útočník překonal těžké zdravotní problémy, fyzickou bolest, která s sebou nesla i zátěž na mysl. „Padnul jsem na dno, přepadaly mě myšlenky na konec kariéry, na to, jestli mě noha vůbec kdy přestane bolet,“ vypráví v otevřeném povídání pro Sport.

V lize se objevil naposledy 8. března při prohře 0:2 v Karviné. Když pak Příbram přes léto zachraňovala prvoligovou příslušnost, nemohl pomoci na hřišti. Radek Voltr tou dobou řešil ještě důležitější problémy. Do kariéry mu v nejlepším věku hodily vidle trable se svaly. Oficiální diagnóza zněla: benigní fascikulace. Samovolné bolestivé záškuby, které výrazně znepříjemňují pohyb.

„Začalo to už na podzim loňského roku,“ vypráví Voltr. „Měl jsem častá svalová zranění, natržené lýtko a tak. Byl jsem často nemocný a neznal jsem příčinu. Vždycky jsem to přebíjel prášky na bolest, chodil do zápasu s horečkami. Věděl jsem, že to je špatně, ale chcete hrát, být k dispozici týmu. Člověk je odmala naučený trénovat co to jde, rvát to na sílu.“

Problémy se vystupňovaly, vyústily v záněty v chodidlech, která začala bolet a nepříjemně brnět. Příbramský útočník obešel několik lékařů a fyzioterapeutů, ale nikdo mu nedokázal říct, v čem je problém. A tedy ani kde by mohlo být řešení. „Několikrát jsem se zkoušel vrátit. Poprvé na začátku května, když jsem začal trénovat s týmem. Měsíc, měsíc a půl… Ale chodidlo, ve kterém jsem měl zánět, mi absolutně znemožňovalo normálně fungovat,“ říká Voltr. „Skoro jsem nemohl chodit, psychicky jsem kvůli tomu byl úplně vyřízený. Padnul jsem na dno, přepadaly mě myšlenky na konec kariéry, na to, jestli mě noha vůbec kdy přestane bolet…“

Zlom přišel, když díky podcastu na YouTube narazil na jméno lektora psychologie, neurověd a epigenetiky Radima Grebeníčka. Během týdne už trable řešili společně. „Když za mnou přišel, nemohl kvůli zánětu ani běhat! Každý krok byl spojen s utrpením,“ vzpomíná Grebeníček na srpen, kdy s ligovým fotbalistou zasadili kořeny společné práce. „Noha, v jeho případě hlavně lýtko, mu hrála jako na divadle. Nemůžete to vůlí kontrolovat, nic s tím udělat, což je docela děsivé. Do toho se přidaly záněty v chodidlech, do kterých dříve dostával injekce proti bolesti. Tělo nedokázalo nápor analgetik zvládat. A nebyla to ani cesta, která by nějak řešila původní problém, jen ho znecitlivovala,“ vysvětluje.

RADEK VOLTR Narozen: 28. listopadu 1991 (29 let) v Hradci Králové Výška/váha: 179 cm/178 kg Pozice: útočník, záložník Klub: Příbram (od 2019) Kariéra: Hradec Králové (2009–2015), Arsenal Česká Lípa (hostování, 2011), Zenit Čáslav (hostování, 2011), Viktoria Žižkov (hostování, 2013–2015), SK Slavia Praha (2015–2017), Vysočina Jihlava (hostování, 2016), MFK Karviná (hostování, 2016 a 2018), Slovan Liberec (2017–2019), Příbram (hostování 2018) Bilance v nejvyšší soutěži: 129 zápasů, 9 gólů Bilance ve druhé lize: 70 zápasů, 29 gólů

„Stanovili jsme si cíl, že do konce roku budu schopný normálně běhat a chodit bez bolesti, hrát fotbal. Splnilo se to o měsíc dřív. Jsem za to ohromně vděčný,“ usmívá se Voltr. Jak k tomu došlo?

Grebeníček mu mimo jiné pomohl zahodit cestu syntetických léčiv obrátit se k přírodním látkám. „Nestačí ale jen sehnat správný lék – za takhle velkými obtížemi bývá i podvědomí, traumata, úzkosti, pochybnosti o sobě, strachy. Bloky, co vás úplně obsadí,“ připomíná terapeut další důležitou stránku věci, psychiku. „Pak v hlavě nemáte to hlavní, že chcete hrát fotbal a dávat góly, ale jen systém katastrofických scénářů. Proto jsme začali s takzvanou emocionálně – destruktivních vzorců. Jako když vám v počítači řádí virus, musíte ho nejdřív najít, a pak zničit,“ hovoří o hypnoterapiích a meditačních technikách. Praktikují je na společných sezeních, Voltr se jim věnuje i doma.

Útočníkovi Příbrami upravil Grebeníček i stravu a pomáhá mu díky takzvané epigenetice. „Zjednodušeně řečeno jde o vědu o tom, jak vnitřní a vnější vlivy ovlivňují expresi našich genů. Hned jsme díky tomu věděli, které látky nasadit, a exaktně u nich víme, co na mikromolekulární úrovni ovlivňují,“ vysvětluje a nabízí konkrétní příklad. „Například o epigalokatechin galátu (látky z listů zeleného čaje) víme, že ovlivňuje oxygenázu, zvyšuje expresi silně proimunitního genu COX-1 a výrazně snižuje COX-2, který je naopak pro-zánětlivý. Na téhle úrovni jsme Radkovi mohli přesně vyřešit záněty a pomoci i se záškuby, i když s nimi ještě cesta chvíli potrvá.“

Zlepšující se stav dal Voltrovi naději na to, aby se zkusil zase vrátit na hřiště. „Cesta byla strašně dlouhá, trnitá, už jen k tomu, abych zase trénoval,“ povídá. „Začínal jsem s béčkem a nejdřív jsem si nedovedl ani představit, jak kvůli bolesti v chodidle budu běhat. Měl jsem strach se rozběhnout, kopnout do balonu… Byly to postupné krůčky.“

Ale vyšly. Z přípravy s rezervním týmem byl návrat k áčku, místo původního plánu zahrát si aspoň na konci roku vyběhl k prvoligovému zápasu už 22. listopadu. Při remíze 1:1 v Brně odehrál 33 minut.

Za šest dní už toho bylo místo v základní jedenáctce. Doma, navíc v den narozenin. Voltr tenhle sladký comeback dokázal ještě pocukrovat gólem, který přispěl k výhře 2:1 nad Mladou Boleslaví, premiérovému tříbodovému úspěchu v sezoně. Když dotlačil míč do sítě po skrumáži po rohovém kopu, se širokým úsměvem se radostně objímal se spoluhráči i trenérem Horváthem. „Bylo to super,“ vzpomíná s úsměvem. „Já měl vždycky emotivní oslavy, ale teď to bylo ještě umocněné těmi problémy, myšlenkami na konec kariéry.“

Ty už jsou snad z jeho hlavy na dlouho pryč. „Radek je zase na stejné úrovni, jako když před pár měsíci končil. Dostali jsme se dokonce stavu, že to nestačí. V 29 letech už fotbalista má velké zkušenosti, které může rozdávat, ale má toho pořád dost před sebou a nemusí se spokojit s tím, co má,“ říká Grebeníček. „Proto jsme započali s mentálním koučinkem pro naprogramování nových pozitivních vzorců pro zlepšování fotbalových dovedností. Ty potom umožní tělu správně fungovat a výrazně zvyšují sebevědomí při herním projevu.“

A Voltr souzní. „Jsem moc vděčný rodině za podporu, a klubu a trenérovi za trpělivost a možnost porvat se o místo. Sem tam se sice objeví nějaké projevy těch trablů, ale teď už věřím, že skončím, až já budu chtít… Nebo až mě nikdo nebude chtít,“ směje se. „Jsem na správné cestě.“