VELKÁ ANKETA k derby: úkaz Sima, dojde na remízu s brankami?

Jak dopadne derby, skórují ofenzivní tahouny pražských rivalů? Také na to se odpovídalo v anketě deníku Sport • FOTO: Koláž iSport.cz Už v neděli vypukne v pořadí 297. derby mezi Spartou a Slavií. Po dlouhé době půjde o souboj dvou nejlepších týmů z tabulky, hosté mají na Spartu náskok dva body. Jak může souboj letitých pražských rivalů dopadnout? A co všechno se vyplatí sledovat? V obsáhlé anketě odpovídali čtyři oslovení fotbaloví experti a čtyři fotbaloví redaktoři Sportu. Anketa internacionálů a expertů před dnešním derby 1. Na co/koho jste nejvíc zvědav?

2. Jak derby dopadne?

František Cipro, bývalý trenér Slavie Na Simu

1. „Jsem zvědavý na derby jako takové, bohužel bude tentokrát bez diváků, což je trošku nevýhoda Sparty. A zvědavý jsem asi jako všichni i na devatenáctiletého Simu, kterého předchází famózní pověst. Má sice spoustu technických chyb, ale některé věci má neskutečné a vypadá mimořádně. Nechápu, jak se z Francie do Táborska vůbec dostal, navíc není první. Tímhle klubem prošlo hodně kluků, kteří jsou nyní v lize a dobře se v ní chytili.“ Slavia

2. „Všichni tipují remízu, ale já myslím, že vyhraje Slavia. Psychicky je na tom velmi dobře, navíc mají kam sáhnout. Jen si vezměte si, co ve čtvrtek sedělo na lavici, když vymění pět šest hráčů, nic se neděje. Sparta to má naopak rozbourané, je bez několika klíčových hráčů. Nevím, zda bude Hancko, Hložek určitě ne… Ve Slavii je jedno, kdo nastoupí.“ iSport podcast: Jak je možné, že úkaz Sima hraje v Česku? Ovládne Sparta derby?

Tomáš Sivok, bývalý hráč Sparty Na Simu

1. „Zajímá mě, jestli si udrží formu Sima, ten je teď nejzajímavější, opravdu úkaz. A jsem zvědavý, jestli Sparta dokáže konečně nad Slavií po dlouhé době vyhrát. Může se to stát, protože derby je vždy soubojové, ztrácí se v něm fotbal. A nemyslím si, že by čtvrteční zápasy obou týmů v Evropě něco ovlivnily, v derby se všechno maže, nemá favorita. Škoda že u toho nemůžou být lidi, mohlo to být ještě pěknější.“ Sparta

2. „Věřím, že kluci zvládnou vyhrát 1:0. Ale musím říct, že fotbal Slavie se mi teď líbí víc, je útočnější, atraktivnější. Sparta střídá lepší zápasy s horšími, kádr má Slavia taky lepší. Přesto věřím, že Sparta derby zvládne. Asi se nebude opakovat relativně nedávný výsledek 3:3, bude to vyhecované, daleko víc uslyšíme lavičky. Hraje se o hodně, moc gólů nepadne, takže si myslím, že by Sparta 1:0 vyhrát mohla.“ Pivarník popsal recept na pražská ‘S’. Rychlé kontry na Slavii, sešívaným sedí silní soupeři

Michal Frydrych, bývalý obránce Slavie Jak zvládne Sparta tempo rivala

1. „Každé derby je samo o sobě zajímavé, vždycky je celá fotbalová veřejnost zvědavá, jak to tentokrát dopadne. Ani já nejsem výjimkou, i když už jen jako divák a ne aktér. Nejvíce ze všeho mě teď zajímají dvě věci. Jestli se Sparta, která je druhá a sbírá teď cenné zkušenosti v Evropě, dokáže vyrovnat obrovskému tempu a intenzitě Slavie. Je to přímý souboj o první místo, tak by to mělo být vidět. A hodně jsem zvědavý na Simu, kterého jsem ve Slavii před svým odchodem nezastihl, ale líbí se mi. Na něj se zaměřím.“ Jednoznačně Slavia

2. „Slavia má ke konci roku skvělou formu, pokračuje ve své jízdě a podle mě to po víkendu nebude jiné. Myslím si, že kluci na Letné vyhrají docela jednoznačně, budou chtít napravit i předchozí zaváhání s Brnem a od začátku si půjdou pro tři body.“ SÁZKAŘSKÉ TIPY: Vyhraje konečně Sparta derby? Spíš vsaďte na jiné možnosti

Ondřej Kušnír, bývalý obránce Sparty Juliš se opět prosadí

1. „Jsem zvědavý na atmosféru bez lidí, bude to smutné, emoce chybějí... Osobně si to moc nedokážu představit, protože v těchto soubojích mě tribuny vždycky pořádně namotivovaly a hnaly dopředu. I tak se ale na souboj o vládce Prahy těším, nejvíce na Lukáše Juliše. Má střeleckou formu, daří se mu, věřím, že mu to vydrží i v derby a minimálně jeden gól dá.“ Sparta

2. „Přestože domácí Spartě nepomohou fanoušci, tipuju, že na svém stadionu to zvládne, získá tři body a Slavii v tabulce přeskočí. Má teď totiž konečně dobře složený kádr, ve kterém jsou zkušení hráči i talentovaní mladíci. Sice cestovali z Lille, navíc s nešťastným výsledkem, ale před derby půjde fyzická i psychická únava stranou. O to se právě postarají ti starší kluci v čele s Bořkem Dočkalem, Ondrou Čelůstkou nebo Davidem Pavelkou. Tyhle typy týmu dřív chyběly.“ Nejpamátnější zápasy sezony: restart ligy, dvě skvělá derby i duel roku

Jan Podroužek, fotbalový expert deníku Sport Obsazení levé obrany Slavie

1. „Oscar Dorley, nebo kapitán Jan Bořil? Pozice druhého se za poslední týdny zásadně změnila, už není tím nepostradatelným, který hraje všechno, když může. Byť má na ruce kapitánskou pásku. Liberijský univerzál si ale svůj čas na hřišti zaslouží, hraje dobře. Přesto bych si tipnul, že se v sestavě objeví po čase zase spolehlivý Bořil.“ Remíza 1:1

2. „O Spartě se dá říct, že na to, v jakém rozpoložení chodila pravidelně do předchozích derby, tedy v roli zřejmého outsidera, to ještě celkem zvládala. Za posledních osm soutěžních bitev se Slavií pět remíz. A nejspíš to zase skončí takhle.“ TOP góly 9. kola: Krásná trefa Vávry, pěkně pálil i Sima

Michal Kvasnica, fotbalový expert deníku Sport Zúročí Sparta Evropu?

1. „Potvrdí Sparta progres pod Václavem Kotalem, o kterém svědčí ligová tabulka? Ukážou zkušení hráči jako Bořek Dočkal, David Pavelka, Ondřej Čelůstka nebo Ladislav Krejčí starší, že jsou opravdovými lídry i v těch největších zápasech? Zúročí Letenští čerstvé zkušenosti z těžkých duelů v Evropské lize? Prosadí se Lukáš Juliš i proti nechutně nadupaným robotům v sestavě rivala? Na tohle všechno jsem zvědavý. Bude to zápas hlavně o Spartě, protože u Slavie víme co čekat.“ Slavia

2. „Nůžky v čele tabulky se ještě více rozevřou na pětibodový rozdíl, Slavia zvítězí. Ve čtvrtek postoupila do jarní fáze Evropské ligy a euforickou náladu si přenese i do derby. Za šéfování Jindřicha Trpišovského působí sešívání přece jen mnohem vyladěněji než Sparta, kterou si Václav Kotal tvoří k obrazu svému pořádně až nyní. Cesta k úspěchu mistra povede přes domácí halvbeky, v jejichž prostorech budou řádit dva správně drzí Afričani. Skvěle zachytá i brankář Ondřej Kolář.“ Mareš chválí Dočkala: Před gólem běžel 50 metrů sprintem. Juliš jako Siegl

Matěj Karmazín, redaktor iSport.cz Na obranu Sparty

„Letenští v dosavadních devíti kolech inkasovali už třináctkrát, jejich defenziva se tímto ukazatelem řadí do horší ligové poloviny. I vinou častých vynucených změn v sestavě obdrženým gólům navíc mnohdy předchází triviální individuální chyby. Jsem zvědavý, jak dnes Čelůstka a spol. ustojí ataky nebezpečného slávistického útoku, který umí být velmi produktivní. A těším se na Abdallaha Simu, jehož příběh posledních týdnů považuji za naprosto neuvěřitelný.“ Slavia

„Myslím, že Slavia je pořád mnohem dál než její rival, což koneckonců potvrdila i vystoupení pražských ‚S‘ v Evropské lize. Trenér Jindřich Trpišovský derby dosud neprohrál, své hráče umí na prestižní duel nachystat. Jak fotbalově, tak po psychické a emoční stránce, která často bývá klíčová. Navíc se na Letné bude hrát bez fanoušků, což je v tomto konkrétním případě výhoda spíš pro hosty. Šílená sparťanská série jedenácti derby bez vítězství se ještě protáhne.“ SESTŘIH: Teplice - Sparta 0:1. Letenští ukončili působení trenéra Hejkala, rozhodl Juliš