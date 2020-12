Masopust: Trápil mě Leverkusen, teď je to vzpruha. Sima? Gól dá vždycky

Byla to správná reakce na porážku v Leverkusenu?

„Určitě. Leverkusen nám ukázal, jak se hraje špička bundesligy. Byla to velká škola fotbalu. Něco jsme si k tomu řekli, máme se furt co učit.“

Dva góly vstřelil Abdallah Sima. Co říkáte na jeho výkony?

„Jsou super. Na něm je nejvíc vidět, že má instinkt zabijáka. I ze situace, která není úplně šancí, je schopný dát gól. Můžeme se na něj skoro spolehnout, že dá vždycky gól, což je výborné, zvlášť v zápasech, kdy dobýváte branku soupeře.“

Vy jste mu nahrál na gól na 3:0. Zafungovala tedy přesně vaše spolupráce?

„Nesmíme zapomenout na Lukáše Provoda, který to potáhl středem a počkal si na správný moment, aby mi nahrál. Nejdřív jsem chtěl chvilku střílet, ale gólman šel proti mně, takže jsem se pak jen díval, abych viděl červenobílý dres a někoho našel.“

Slavia - Liberec: Sima po Masopustově průniku dorazil míč do prázdné brány, 3:0!

Měl jste dvě asistence. Jak vás těší váš osobní příspěvek?

„Jsem rád, že jsem teď týmu mohl pomoct. Je to pro mě i nějaká psychická vzpruha. Zvlášť po zápase v Leverkusenu, kdy mi to tak nevyšlo. Hodně akcí tam šlo přes mou stranu, trápilo mě to.“

Za Liberec nastoupili tři hráči, kteří patří Slavii. Bylo cítit, že to utkání dodalo větší náboj.

„Před zápasem se to probíralo hodně, protože je to v Česku ojedinělé, že by hráči na hostování nastoupili proti svému týmu. Možná se tak stalo vůbec poprvé. Bavili jsme se o tom. Myslím, že kluci hráli proti nám dobře a že si nějakým způsobem řekli o to, aby se vrátili do Slavie.“

Kde vezmete síly do konce podzimu?

„Největší motivací je pro nás vidina titulu. Jsme Slavia, musíme vyhrávat každý zápas, půjdeme si tvrdě za svým. Ale ostatní týmy teď budou hrát taky pořád, i u nich bude znát nějaká únava.“

