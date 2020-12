Trpišovský o zraněních: Mohli bychom točit MASH. Sima? Ať zůstane

Udržíte Simu v zimě?

„Bylo by pro něj určitě lepší, aby tu zůstal. Tohle řeší Jirka Bílek (sportovní ředitel), já o tom nechci nic vědět, aby nás to nerozptylovalo. Přestupní okno se otevře v lednu, a je mi jasné, že pokud má hráč takovou výkonnost a parametry, zahraniční týmy ho sledují, je pro ně zajímavý. Je ale ještě mladý a má skvělé momenty, v prvním poločase dal gól, ale celkově nebyl moc viditelný. Byl také unavený. My bychom si ho ještě rádi nechali, přeju si ale, aby hrál tady a zvyšoval si cenu, stejně jako to bylo s Tomášem Součkem. Pomáhá nám hrát o nejvyšší příčky.“

Sima se opět trefil hlavou po standardní situaci. Sázíte při nich na něj podobně jako dříve na Tomáše Součka?

„Snažíme se ho v těchto situacích využívat. Má dobrý timing, výskok, dynamiku, umí se odpoutat od protihráče. Soupeři se na něj soustředí, což pomáhá i ostatním. A porovnání s Tomášem Součkem? Je to podobné. Podívejte se na Suka teď, i v Anglii o něm každý ví, jak je nebezpečný, a stejně se od hráče Leedsu odpoutal a dal gól. Je to i kopech. Můžete mít výskok, jaký chcete, ale když vás nikdo netrefí, není vám to platné.“

Oscar nastoupil ve středu zálohy. Proč?

„Vyšli jsme z toho, co jsme měli k dispozici. Chtěli jsme Oscara, aby hrál na šestce, aby hrál na Matyho (Matouška), aby eliminoval jeho zrychlení, Věděli jsme, jak Liberec bude hrát – přes Júsufa a Maty za něj bude zabíhat. Nebylo to ani pro Oskyho nic jednoduchého, když hrál v předešlých zápasech krajního obránce. Tohle bylo nejlepší možné řešení. Rozhýbal se. V první půli se trochu hledal, hrál hodně dozadu. Postupně se rozehrál, ve druhé půli patřil k našim nejlepším hráčům.“

Co jste vůbec říkal na to, že za Liberec nastoupili tři hráči, kteří tam od vás hostují?

„Řešilo to vedení klubů, my se s tou situací museli poprat, byla to další překážka. Jsou to kvalitní a nebezpeční hráči. Pokud Liberec něco měl, bylo to právě přes Júsufa s Honzou Matouškem, pro nás to bylo nepříjemné, ale museli jsme se na to připravit. Byla to pro nás velká zatěžkávací zkouška, celý Liberec hrál dobře, zvláště Júsuf byl ale skvělý a silný v soubojích, po jeho odchodu se nám hrálo líp. Maty zase byl nejdravější i nejaktivnější, co jsem ho kdy viděl a Tijani zvládl hodně těžkých situací v defenzivě. Všichni tři patřili k těm nejlepším hráčům Slovanu, kdyby navíc dal Maty na začátku gól, měli bychom to ještě těžší.“

Přišli jste o další hráče. Jak je na tom tým po zdravotní stránce?

„Petr Ševčík a Petar Musa se zranili v Leverkusenu, u obou je to hodně vážné. Petar s tím sice dohrál, i když se mu to stalo v desáté minutě, ale teď chodí o berlích. Ani jeden z nich asi nebude k dispozici do konce podzimní části. Laco Takács má, doufejme, jen vyvrknutý kotník, s problémy také proti Liberci dohrávali David Zima, Lukáš Masopusti a Jan Bořil. Uvidíme, kdo z nich bude na středu připravený. Únava se hodně kumuluje, mohli bychom klidně natočit další seriál z nemocničního prostředí, další MASH. Máme aktuálně více lidí na fyziu než v kabině, kluci mají nonstop plno práce. Stejné to ale teď je u všech velkých týmů, co hrají pravidelně dvakrát týdně. Do konce podzimu zbývají tři kola, musíme se s tím poprat, proto jsme se s Libercem snažili vystřídat vytížené hráče.“

