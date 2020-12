Rosický o derby: Nakopávaná, strašně málo fotbalu. Co řekl ke kauze Condé?

Po dlouhých dvanácti letech to bylo derby, ve kterém se hrálo přímo o první místo v tabulce. Sparta na něj mohla doskočit, stačilo jediné. Zvládnout na Letné bitvu se Slavií vítězně. Stal se ale pravý opak, sešívaní uspěli 3:0 a rivalovi odskočili na rozdíl pěti bodů.

„Snažím se každý zápas analyzovat co nejobjektivněji. To je moje role, nenechat se zviklat náladami, ať už pozitivními nebo negativními. To v dnešní době není vůbec jednoduché, soudy zvenčí jsou někdy hodně rychlé a nekompromisní, pro hráče to někdy není jednoduché,“ zdůraznil Tomáš Rosický.

Co tedy sportovní ředitel Sparty v největším tuzemském duelu viděl?

„Nejmarkantnější rozdíl byl v reakci po ztrátách míče. Jinak to podle mě byla nakopávaná, fotbalu a kombinace tam bylo strašně málo. My při tom máme filosofii postavenou právě na kombinaci,“ upozornil někdejší geniální záložník.

Konečný výsledek Rosického zklamal. Logicky, porážka 0:3 v domácím prostředí je drtivá a bolestivá. Ovšem s ohledem na aktuální stav obou týmů nikoli šokující. Slavia je totiž v budování kádru stále o výrazný kus vepředu.

„Po derby jsme strašně srovnáváni, ale já to nerad dělám. Rozdíl je v tom, že když současní trenéři Slavie přebírali tým, měli po titulu, byla daná osa mužstva. Ngadeu, Deli, Souček, Hušbauer. Navíc měli správně nastavené prostředí, bez toho nic nevyhrajete. Já jsem na tomhle všem musel od začátku pracovat. A budu dál,“ prohlásil Rosický.

Ačkoli boss Sparty už před svým nástupem avizoval, že jeho projekt je během na dlouhou trať, stále častěji se objevují hlasy, že rudý klub měl být v tuhle chvíli už mnohem dál.

„Chápu, že si to někteří lidé představovali rychleji. Ale já si myslím, že je třeba jít krok za krokem. Přicházel jsem s jasnou strategií, o které jsem často mluvil. Moje vize je jasná, vytvořit ze Sparty zdravý tým, který potáhne za jeden provaz a bude spolu růst. Vrátí se do Evropy, po letech získá trofej, bude zabudovávat hráče z akademie. Vytvoření osy mužstva, návrat do boje o titul. Všechno tohle se podle mě děje,“ upozorňuje Rosický.

Jak to bylo s Condém?

Jeho tým aktuálně drží druhou příčku v tabulce, ztráta na vedoucí Slavii činí pět bodů. To je oproti předchozím sezonám, kdy Sparta byla v období Vánoc ze hry o titul dávno pryč, evidentní pokrok. Letenští ale před sebou nadále mají dlouhou cestu. Ať už v herním projevu, tak i v samotném složení mužstva.

„Neustále se bavíme o tom, jak být lepší. Systémově, herně, skladbou týmu. Tyhle věci řešíme, trenér má naprosto volnou ruku, co se týká sestavy. Já jsem tu od toho, abych mu řekl názor, konfrontoval ho, ale on rozhoduje, kdo na hřiště vyběhne. Zároveň platí, že bych mu nikdy nekoupil hráče, u kterého by mi nedal zelenou. To by bylo kontraproduktivní,“ ubezpečuje.

Rosický se zároveň vrátil i ke kauze kolem Cheicka Condého, o kterého měly v samotném závěru letního přestupového období zájem Sparta i Slavie. Transfer nakonec neklapl ani na jednu stranu, africký záložník zůstal ve Zlíně.

„V ten moment pro nás byl Pavlas (David Pavelka) nejprve nehratelný, řešil se Condé. Na konci přestupového období bylo vše hektické, po poledni se objevila šance Pavelku získat. Kasimpasa couvla, takže jsem okamžitě volal trenérovi. Ten mi dal zelenou, abychom to udělali. Řešili jsme i návaznost na Condeho. Já jsem mu říkal, jestli neudělat oba s tím, že bychom Condého nechali ve Zlíně na hostování. Nakonec jsme se nedohodli, ale byli jsme připravení udělat oba,“ uzavřel Rosický.