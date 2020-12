Opava měla místo zápasu jít do karantény: Regulérnost je ohrožená

I když fandíte jinému týmu, musí vám jich být trochu líto. Opavští přišli v posledních dvou duelech o body během samotných závěrů, teď je zkosil koronavirus. Zatímco má pražská Slavia odloženo, Slezané padli s torzem týmu v Liberci (0:2). Hrát se přitom ani nemuselo, krajská hygiena chvíli před zápasem totiž zavolala hosty do karantény, to už byla ale příprava obou týmů v plném proudu.

Tak bude se hrát? Nebo? Opavu sice původně krajská hygiena do karantény neuvalila a dala jí pro zápas v Liberci zelenou, krátce před úvodním výkopem bylo však vše jinak. Parta Radoslava Kováče dostala upozornění, že by měla zamířit do izolace a projít testováním. „Informaci jsem před utkáním povinně dostal, ale nezajímala mě. Už jsem byl hlavou v zápase, když už jsme byli na místě, chtěli jsme odehrát duel za každou cenu. Co k tomu víc říct, tak to je,“ komentoval opavský trenér. Zmatky nakonec k neodehrání duelu nevedly, Slezany možná ale přece jen poznamenaly.

Přišla první minuta, faul nezkušeného Jaromíra Blažeje uvnitř šestnáctky a penalta pro Liberec. Jestli měla Opava plán na uhrání bodů na severu i bez pozitivně testovaných, krátce po výkopu se jí zbortil. K pokutovému kopu se postavil Michael Rabušic, jehož právo na exekuci stvrdil i VAR. Nejlepší střelec Slovanu nezaváhal a napálil do branky svou šestou trefu sezony.

Hosté nerezignovali, prali se o výsledek a vzadu je držel teprve 16letý debutující Mikuláš Kubný. Nový nejmladší brankář ligové historie. „Zachytal jim velmi dobře, i tak pro nás výhra, ačkoliv to neříkám rád, byla povinnost. Zvládli jsme duel, který jsme potřebovali zvládnout,“ komentoval Pavel Hoftych, jehož otazníky ohledně (ne)odehrání duelu nezaskočily. Liberec si koneckonců podobnou anabází sám prošel a vyhrál během ní v Teplicích 2:1. „Nevěnovali jsme tomu pozornost, do poslední chvíle se soustředíme na utkání. Když by nám přišlo oznámení, tak bychom ho akceptovali. Doba je praštěná,“ pokračoval liberecký kouč.

Očekávaný průběh dokonal ještě před polovinou Taras Kačaraba gólovou hlavičkou po rohu, oslabení Opavští, kteří se dostali na 14 absencí, nedokázali odpovědět. „Regulérnost je v ohrožení, hrajeme o záchranu, takže je pro nás každý zápas extrémně důležitý. Ale rozhodlo se, musím se zajímat hlavně o to, aby byl tým co nejlíp nachystaný,“ vysvětloval Kováč.

Další osud Slezanů se bude řešit, za původního plánu měli v sobotu hostit pražskou Spartu. „Abych řekl pravdu, pravidla už ani nečtu, je to zbytečné. Když to řeknu sprostě, zas*ávám si tím akorát hlavu, což není dobře pro fotbal. Nic neovlivním, ale regulérnost ligy je v ohrožení,“ zopakoval opavský trenér. Jeho tým pojal zápas v Liberci jako školu pro mladé, nutně by však vzhledem k poslední příčce potřeboval sbírat body. „Pro opavské kluky šlo o dobrou školu, pro naše bylo zase školou utkání s Teplicemi. Věřím, že bude ubývat zápasů, které se neodehrají. Pokud to alespoň trochu jde, měla by být snaha duely odehrát,“ uzavřel Hoftych. Slovan rovněž nepodal zkraje listopadu žádost o odložení s patnácti hráči mimo sestavu vinou zranění a nákazy koronavirem, duel nakonec vyhrál 2:1.

