Klokaní kometu péruje „táta“ Jindřišek: Novas, zahoď ten telefon!

Nosí nejběžnější české příjmení, ale jeho výkony jsou nevšední. Osmnáctiletý Vojtěch Novák je podzimní kometou Bohemians: v posledních dvou týdnech vstřelil dva góly. I díky jeho vítězné trefě z úterní bitvy s Příbramí se „klokani“ vyhnuli pádu do sestupového pásma. Mimochodem, mentorem kreativního záložníka je sám Josef Jindřišek, kapitán Bohemians.

Trenér Luděk Klusáček mu opakuje: „Věř si a nepřestávej makat, i když něco zkazíš. Hraj pořád to svoje a odmění tě to.“

Vojtěch Novák se jeho rad drží – a Bohemians z toho profitují. Podzimní objev si minulý týden v Jablonci vychutnal premiérový ligový gól a pohotovou úterní dorážkou proti Příbrami „klokanům“ vystřelil první vítězství po čtyřzápasovém půstu. Stadion Bohemians byl jako obvykle prázdný, ale šťastný teenager si rychle našel nejvěrnější fanoušky postávající na štaflích za zdí a na dálku s nimi slavil.

„V Jablonci to pro mě bylo hořkosladké, prohráli jsme,“ vyprávěl Novák. „Zato proti Příbrami to bylo nepopsatelné. Snil jsem o tom, že jednou dám vítězný gól v Ďolíčku, a najednou to byla realita.“

Před rokem hltal bitvy Bohemians ještě coby nadějný dorostenec, prvního prosince 2019 stihl prvních třináct ligových minut proti Plzni a od listopadové reprezentační pauzy už hraje pravidelně, dvakrát nastoupil v základu.

SESTŘIH: Bohemians - Příbram 2:1. Novák vystřelil Klokanům vítězství nad Příbramí

Čím je výjimečný? „Třeba tím, že jeho levačka prakticky vždycky trefí branku soupeře,“ citoval klubový web Bohemians trenéra devatenáctky Michala Petrouše, když Novák ve vršovickém klubu prodloužil smlouvu do léta 2022. „Má hlavu nahoře, výborně čte hru a přemýšlí o krok dopředu.“

Taky má štěstí na lidi kolem sebe, třeba jeho tréninkovým parťákem je kapitán Josef Jindřišek. Všechna cvičení ve dvojici dělají spolu. Pro ilustraci: Jindřiškovi je skoro čtyřicet a Novákovi bude za měsíc devatenáct, takže můžou připomínat tátu se synem. „Taky ho občas péruju, potřebuje to,“ usmívá se Jindřišek.

Když vážený veterán den po Novákově galapředstavení proti Příbrami přišel do masérny, zhrozil se: teenager během procedury zíral do telefonu. „Novas, zahoď ten mobil!“ houknul Jindřišek. „Jsi na masáži, tak se uvolni a nic neřeš.“

Co ještě od klubové legendy slyší? Aby po raketovém startu neusnul na vavřínech a nepodlehnul falešnému dojmu, že teď všechno půjde samo. „Ne, že bych mu to přál, ale dřív nebo později přijde první krize. Teprve pak se ukáže Vojtova opravdová síla,“ poví Jindřišek. „Dostal šanci pravidelně hrát ligu – a teď záleží čistě na něm, jak s ní naloží.“