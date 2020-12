Guľovy nákupy v Plzni: na hraně i Ondrášek, dvě posily bez minuty

Adrian Guľa své posily moc nevytěžuje • FOTO: koláž iSport.cz

Adrian Guľa přišel do Plzně po Pavlu Vrbovi a jedním z jeho cílů bylo i omladit viktoriánský kádr, jenže z hráčů, které si slovenský kouč přivedl, se natrvalo do základní sestavy prosadil hlavně Adriel Ba Loua. Mise Zdeňka Ondráška prostřílet Západočechy do Evropy nevyšla, Marko Alvir je často zraněný a některé posily diváci ve Štruncových sadech ani u televize zatím vůbec neviděli. Podívejte se na přehled plzeňských příchodů.