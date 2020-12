Kúdela: Nebylo to moc na krásu, ale nechtěli jsme opakovat Brno. Co testy?

S kumpány má příjemnou jistotu. Do roku 2021 půjde Slavia jako lídr FORTUNA:LIGY. „Byl to poslední domácí zápas, který jsme chtěli vyhrát. Povedlo se. Nebylo to skvělé, sami jsme si to zkomplikovali za stavu 2:0, když soupeř brzy snížil, ale zvládli jsme to a máme tři body,“ spokojeně říkal slávistický stoper Ondřej Kúdela po vyhraném derby s Bohemians.

Začátek zápasu vám vyšel, ale pak jste se báli o těsný náskok. Zatrnulo vám při vaší hlavičce do vlastní branky nebo při šanci Tomáše Necida?

„Před tou mojí hlavičkou jsem to viděl na poslední chvíli a byl jsem rád, že to Koli (brankář Ondřej Kolář) chytnul. A Neckova šance? Kluci se dobře vrátili a zajistili to. Věděli jsme, že Bohemka bude nepříjemná a bude důrazně napadat. Hrála jednoduše na dva silné útočníky, snažili se to nakopávat a my pak dostali z dlouhého míče gól.“

Nebáli jste se, že se bude opakovat scénář Brno? S nováčkem jste před třemi týdny jen remizovali.

„Je pravda, že o poločase musel trenér zvýšit hlas: mohlo tam padnout i Brno, které jsme nezvládli a pak nám ty body chyběly. Řekli jsme si, aby tam z naší strany byl větší pohyb a víc je přehrávali v prostředku. Celkově to byl bojovný zápas. Nebylo to moc na krásu, ale uhráli jsme důležité tři body.“

Máte za sebou náročný týden. Jak jste prožíval situaci kolem testování a různých výsledků?

„Když jsem se dozvěděl, že máme tolik pozitivních, myslel jsem si, že už budeme mít dovolenou, že už nám podzimní sezona skončila. Všichni ale dělali maximum proto, abychom mohli dál hrát, bůhví co bude na jaře. Teď jsme rádi, že jsme zpátky a sezonu můžeme dohrát.“

Přivítali jste tedy, že se poslední dva zápasy podzimu neodkládali? A co vás ve středu čeká v Plzni?

„Jsem rád, že se zápas s Bohemkou neodkládal a že jsme ho zvládli. Teď nás čeká druhý bod. Víme, že Plzeň je teď v nějaké situaci. Doufám, že ten rok zakončíme úspěšně, kór před Vánocemi. Rádi bychom si udělali pohodu a měli příjemnější svátky. Na zápas se ani nemusíme extra připravovat, všichni víme, o co jde. Uděláme maximum, abychom v Plzni uhráli co nejlepší výsledek.“

