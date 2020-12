Koubek: Šlendrián a tanečníci v Plzni, složitý Guľa. Slavii chci věřit

Událostí třináctého kola FORTUNA:LIGY byla vysoká porážka Plzně na trávníku Slovácka. Konečný výsledek 0:4 byl šokem. „Něco je v mužstvu špatně, podle mě charakterově, chybí hráči do nepohody,“ říká Miroslav Koubek, expert iSport.cz. V zamčené části rozhovoru filozofuje nad pozicí trenéra Adriana Guľy, hodnotí atak Luďka Klusáčka na Slavii a také připouští, že některé sudí by z ligy vyrazil.

Největším šokem byla vysoká porážka 0:4 Plzně na Slovácku. Chápete, že Viktoria čtyři dny poté, co zničí sedmi góly Teplice, takhle nedůstojně vybouchne?

„Adrianu Guľovi nepřeju nic zlého, ale už je to na pováženou. Výsledky jsou opravdu špatné. Za posledních šest kol získala Plzeň čtyři body a čtyřikrát vyšla střelecky naprázdno, jde o velkou krizi. O jev, který v novodobé historii Plzně nepamatujeme.“

Kde hledat příčiny?

„Pokud bych se na to měl podívat objektivně a bez emocí, vypíchl bych zápas v Jablonci. Plzeň vedla 2:0, prohrála 2:3. V prvním poločase dopřáli domácí Viktorii strašně moc prostoru. V tu chvíli její tanečníci v záloze a na křídlech dominují. Hráli bezvadně, nebylo jim co vytknout. V momentě, kdy došlo k rapidnímu obratu způsobu hry Jablonce a vše přešlo do větší soubojovosti a kompaktnosti, tak Plzeň se současnou typologií hráčů není schopna odolávat agresivitě. Vidím to dlouhodobě.“

Je tedy mužstvo Viktorie špatně složené?

„Záložní formace je na tyhle věci citlivá. Nejde jen o trojku uprostřed, které kontakt opravdu nevoní, ale jsou to i zmiňovaní tanečníci na krajích, Ba Loua s Kayambou. Jde o gracilní hráče. Když na ně zadupete, mají problém. A takových fotbalistů je v týmu příliš. Jakmile nemají komfortní prostředí, tedy slabého ustrašeného soupeře, jsou vyvedení z míry. Padne kosa na kámen. Plzni chybí charakter válečníků. A mám dojem, že v současné době chybí mužstvu i lídr, který by tým probral, vyburcoval, strhnul. Jako byl v minulosti Pavel Horváth. Jablonec je lakmusový papírek. Jeden poločas, jedna tvář, druhý poločas, druhá tvář. Záleží, co hraje soupeř.“

Plzeň už inkasovala ve třinácti zápasech dvacet branek. Má nefunkční defenzivu?

„Ano, selhává. S defenzivou má obrovský problém. Nemám na mysli jen týmovou práci v defenzivě, byť také není dobrá, ale celá obranná řada značně chybuje. Opakovaně se množí slabší individuální výkony. Přitom