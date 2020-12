Zájem o Simu roste. Jsme v kontaktu se čtyřmi velkými kluby, přiznal agent

Abdallah Sima ve svém prvním derby posílá hlavou míč do sítě Sparty • Michal Beránek (Sport)

Abdallah Sima střílí svůj druhý gól do sítě Liberce • Michal Beránek (Sport)

Po českých trávnících běhá hned několik jeho svěřenců. Namátkou liberecký Kamso Mara, ostravský Carlos de Azevedo či karvinský Soufiane Dramé. Agent Daniel Chrysostome má ale ve své „stáji“ i ten momentálně nejdiskutovanější, nejzářivější a nejproduktivnější klenot – Abdallaha Simu ze Slavie.

Ten v sedmi ligových zápasech nasázel soupeřům sedm branek a stabilně se usadil v základní jedenáctce trenéra Jindřicha Trpišovského. Svůj um a talent teprve 19letý Senegalec prokázal i v Evropské lize, i zde stihl třikrát skórovat.

Zkrátka Sima je naprostým fenoménem a objevem této sezony. Jeho raketový vzestup potvrzuje i to, že se stal nejvyhledávanějším hráčem na světě na specializovaném serveru Transfermarkt.

„Dostali jsme nabídku na deset milionů eur z top evropské ligy. Ten klub se nám omlouval, že víc dát opravdu nemůžou, že to má určitá rizika. Že takové příběhy se občas vyskytují a že není jisté, jestli je ten hráč schopen držet si svou výkonnost i dál,“ řekl šéf Slavie Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro Českou televizi v pořadu Studio Fotbal – Dohráno Plus.

To, že je kolem Senegalce rušno, potvrdil i jemu nejbližší člověk z fotbalového prostředí. „Víme o zájmu čtyř velkých klubů a jsme s nimi v neustálém kontaktu,“ prozradil Nova Sportu Simův agent Chrysostome. Objevily se spekulace zejména o Arsenalu a Juventusu. „Je to poprvé v kariéře, kdy jednám s takovými kluby. Přišlo to až se Simou. Za poslední tři měsíce je toho opravdu hodně,“ dodal.

Ani to nic ale nemění na tom, že v případě senegalského klenotu nechce agent, ani vedení Slavie nic uspěchat. „Je příliš brzy na to, abychom věděli, co bude zítra. Momentálně máme radost ze Slavie a Sima je v ní spokojený," uvedl Chrysostome, který nechtěl nijak komentovat možnou aktuální hodnotu svého svěřence, avšak plně si uvědomuje, že v současné době není snadné na trhu najít kvalitního útočníka.

„Má několik skvělých vlastností. Je ohromě silný, hlavně psychicky. V osobním životě je tichý, soustředí se na fotbal. To považuji za jeho ohromnou výhodu. Je dospělý se vším všudy, navíc velmi inteligentní,“ řekl o Simovi Chrysostome.

