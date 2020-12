Sáčka zaskočil sudí Marek: Nita nereagoval a nenapadlo mě, že se hraje

Liberec se ujal vedení po dost hektické situaci. Vy jste byl přímo v centru dění, můžete popsat, co se vám honilo hlavou?

„Ještě jsem nic takového nezažil a zase jsem u toho já… Viděl jsem, jak Florin Nita dostal ránu do hlavy a ležel na zemi, balon měl před obličejem. Ptal jsem se ho, jestli mu něco je, jenže neodpovídal. Tak jsem dal míč stranou a byla z toho penalta.“

Nenapadlo vás, že není přerušená hra?

„Přesně tak, ani jsem nevnímal sudího, snažil jsem se hlavně zjistit, jestli je spoluhráč v pořádku. Jestli nemá třeba zapadlý jazyk. Každopádně je to moje chyba, protože jsem se provinil proti pravidlům.“

Celá situace šílené penalty na Spartě. Sudímu trvalo, než přerušil, ruku práskl Júsuf

Ve druhé půli jste přesto dokázali vyrovnat a zbývalo ještě dost času na to, abyste zápas otočili. To už nebylo ve vašich silách?

„Když jsme vyrovnali, věřil jsem, že to zápas dokážeme i otočit v náš prospěch. Sice jsme měli územní převahu, létaly nám do vápna centry, ale šance nepřišly. Až na konci měl jednu David Moberg Karlsson, to byla asi jediná naše větší šance. Je to škoda.“

Jak hodnotíte počínání týmu během celého podzimu?

„Nabrali jsme nějakou ztrátu na čelo, ale věřím, že určitě není nesmazatelná. Máme kvalitu, abychom se o to na jaře poprali.

Je to pocitově jiné, než v minulých sezonách, kdy jste ztráceli na první dvě místa výrazně více bodů a prakticky vypadli z boje o titul?

„Určitě je to jiné, ztráta je teď jenom pár bodů. Je jen na nás, jak se s tím srovnáme. Uděláme všechno pro to, abychom to dohnali.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 48. Juliš Hosté: 33. Mara Sestavy Domácí: Nita – Sáček, O. Čelůstka (7. Polidar), Hancko, Matěj Hanousek – Vindheim (66. Moberg Karlsson), Souček, Pavelka, Dočkal (C), Plavšić – Juliš. Hosté: Nguyen – Koscelník, Jugas, Kačaraba, Mikula (C) – M. Sadílek, Mara – Pešek, Matoušek (37. Beran, 82. Rondić), Mosquera – Júsuf Hilál (54. Rabušic). Náhradníci Domácí: Heča, Vitík, Lischka, Polidar, Krejčí st., Moberg Karlsson, Novotný Hosté: Knobloch, Tijani, Fukala, Chaluš, Rondić, Rabušic, Beran Karty Domácí: Juliš, Dočkal, Souček, Pavelka Hosté: Júsuf Hilál, Kačaraba, M. Sadílek, Hoftych Rozhodčí Marek – Moláček, Hrabovský Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

Bylo to jako se Slavií. Nejsme spokojeni s obdrženými góly, řekl Kotal

Sparta - Liberec: Juliš využil špatné komunikace Slovanu a srovnal na 1:1!

Sparta - Liberec: Mara nechytatelnou bombou proměnil penaltu, 0:1!