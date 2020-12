Sudí o penaltě za Sáčkovu ruku: Neviděl jsem jiné řešení, poučím se

Prakticky ve vteřině se stal nejdiskutovanějším mužem českého fotbalu. Rozhodčí Emanuel Marek na sebe v úterý večer strhl na Spartě veškerou pozornost tím, jak posoudil především bizarní situaci před penaltou pro Liberec v utkání, které nakonec skončilo 1:1. „Když situaci vidím zpětně, měl jsem hru přerušit. Beru to jako poučení do budoucna,“ přiznává sudí v emailovém rozhovoru pro iSport.cz.

Pojďme rovnou k momentu, který rozvířil největší emoce. Jak jste ze svého pohledu viděl situaci před penaltou Slovanu?

„Viděl jsem střelu hostujícího hráče směrem k domácímu brankáři, který po svém zákroku vzápětí míč ještě zalehl, aby jej měl pod kontrolou. Pak hráči obou týmů vybíhali směrem ven z pokutového území. V danou chvíli jsem neviděl důvod, abych hru přerušil, protože nedošlo ke srážce hráčů. Měl jsem za to, že střela nemá fatální následky. Vzápětí domácí hráč č. 16 (Sáček) vzal míč v nepřerušené hře do ruky a v dané chvíli jsem dle výkladu pravidel musel nařídit pokutový kop za hru rukou v nepřerušené hře.“

Dění na trávníku bylo hodně nepřehledné. Reagoval jste na podněty hráčů Liberce, kteří na Sáčkovu ruku hlasitě upozorňovali?

„V daný moment jsem zkrátka neviděl jiné řešení, než respektovat pravidla. Na podněty hostujícího týmu jsem na hrací ploše nereagoval a rozhodl se dle svého nejlepšího přesvědčení.“

Nevyčítáte si zpětně, že jste hru nepřerušil mnohem dřív? Prodleva mezi ulehnutím Florina Nity na trávník a Sáčkovo rukou byla značná.

„Připouštím, že s odstupem bych situaci řešil jinak a souhlasím s předsedou pravidlové komise panem Kurešem, že nešlo o citlivé rozhodnutí. Když situaci vidím zpětně, měl jsem hru přerušit bezprostředně po zákroku brankáře, pak by hraní rukou domácího hráče nehrálo roli. V předchozí kariéře jsem se nikdy s podobnou situací nesetkal, bohužel mě nyní potkala v takto důležitém zápase. Beru to jako poučení do budoucna.“

Ještě předtím jste nařídil penaltu po střetu Tarase Kačaraby s Dávidem Hanckem, který byl ovšem nezaviněný. Proč?

„Zmíněnou situaci a střet Hancka s Kačarabou jsem bohužel přímo na hrací ploše, když jsem kontroloval dění v celém pokutovém území, neviděl. Poté, co mě upozornil kolega videorozhodčí, jsem viděl jednoznačné šlápnutí hostujícího hráče na kotník domácího hráče. Tudíž o nařízení pokutového kopu nebylo pochyb.“

Jak komunikace s VARem probíhala?

„Zcela standardně a dle protokolu. Kolega videorozhodčí mě upozornil na zmíněnou situaci a odeslal k přezkumu odpovídající a prokazatelné záběry, na jejichž základě jsem se obratem rozhodl pro nařízení pokutového kopu.“

Tušil jste dopředu, že vás s ohledem na rivalitu mezi Spartou a Libercem čeká extrémně těžké utkání na řízení?

„Samozřejmě, vnímal jsem, že jde o zápas s velkým nábojem. I s ohledem na předchozí vzájemné zápasy obou týmů, které opakovaně přinesly mnoho emocí. Zápasy Sparty s Libercem jsou historicky velmi prestižní, to musí vnímat všichni.“

Nastolil jste si dopředu metr, podle kterého budete utkání pískat?

„Připravil jsem se zcela standardně a svědomitě jako na každý jiný zápas. Neudělal jsem nic jiného, co by vybočilo z přípravy na jiný zápas. Samozřejmě s vědomím, že celý náš tým čeká velmi bojovný zápas, jak jsem zmínil v první odpovědi.“

Povedlo se vám ho dodržet? V tom utkání bylo spoustu faulů, ostrých zákroků, hádek. Hra se hodně kouskovala.

„Řídil jsem utkání dle svého nejlepšího svědomí, nejsem toho názoru, že by zápas byl zvlášť rozkouskovaný. Ano, zápas byl velmi vypjatý s ohledem na jeho důležitost, ale nemyslím, že by to přerostlo únosnou mez. Bylo to utkání tvrdé, nikoliv zákeřné.“

