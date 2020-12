Chování Michala Sáčka lze pochopit, sudího Marka absolutně ne

Michal Sáček kontroluje Florina Nitu, který dostal zásah do hlavy... • Repro O2 TV Sport

Florin Nita dostal bolestivý zásah do obličeje • Repro O2 TV Sport

Florin Nita drží míč poté, co byl zasažen do hlavy... hra přitom běží. • Repro O2 TV Sport

Byli to hlavní aktéři nejtřaskavějšího momentu zápasu Sparty s Libercem. Letenský univerzál Michal Sáček a hlavní rozhodčí Emanuel Marek. Zatímco pro prvního jmenovaného mám absolutní pochopení, pro šílené představení muže s píšťalkou absolutně ne.

Připomeňme si ve zkratce, jak oba muži byli do inkriminované situace zapojení. Michal Sáček zhřešil proti pravidlům tím, že v nepřerušené hře vzal míč do ruky a sundal ho z ležícího Florina Nity.

Emanuel Marek na to konto odpískal (podle pravidel správně) pokutový kop. Přesto je v mých očích hlavním viníkem celého chaosu, který pak vzniknul, právě on.

Pro Sáčka mám pochopení. Zachoval se totiž, jak by se spoluhráč měl v takový moment zachovat. Viděl ležícího parťáka, ve vteřině se mu snažil pomoct. Těžko mu vyčítat, že si v hlavě nepřehrál výklad pravidel a nezařídil se podle něj.

Tím spíš, když po utkání prohlásil: „Viděl jsem, jak Florin Nita dostal ránu do hlavy a ležel na zemi, balon měl před obličejem. Ptal jsem se ho, jestli mu něco je, jenže neodpovídal.“

V ten moment by asi zatrnulo každému. Nikdo přece nemohl vědět, co s rumunským brankářem ve skutečnosti je. To, že Sáček z parťáka sundal balon, je přirozená reakce v pro fotbalové utkání nestandardní situaci.

Celá situace šílené penalty na Spartě. Sudímu trvalo, než přerušil, ruku práskl Júsuf

A pak je tu sudí Marek. Televizní záběry odhalily, že ležícího Nitu viděl. Přesto se neobtěžoval s tím, aby doběhl stav sparťanského gólmana zkontrolovat. Místo toho se vydal směrem k polovině hřiště. Při tom měl hru dávno přerušit. Jenže on to neudělal, což mu po duelu vyčetl i člen komise rozhodčích Jiří Kureš.

Rozhodčí se dopustil kardinální chyby, napříč duelem navíc nebyla jediná. Na hřišti si nedokázal zjednat respekt, i jeho vinou se fotbalový zápas změnil spíš v gladiátorskou bitvu. Je s podivem, že zrovna tento sudí, který se netěší zrovna vysokému kreditu, dostane do rukou takhle ožehavé utkání.

Zápasy Sparty s Libercem totiž už roky nejsou žádnou selankou. Naopak. Mezi oběma týmy panuje tak silná nevraživost, že se vzájemné duely svou obtížností mohou klidně měřit s derby „S“. Na Marka tohle byla moc těžká písemka. A on v ní neobstál.