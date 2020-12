Opava potřebuje posily. Láká vlastního exstřelce i talent ze Slavie

Bilance poslední Opavy za dvanáct podzimních utkání: jediná výhra, tři remízy, osm porážek a skóre minus sedmnáct. Není divu, že zklamaný kouč Radoslav Kováč po většině duelů zmiňoval nutnost zkvalitnit kádr. Vedení klubu tomu – byť ve velmi skromném módu – dalo zelenou. Sportovní úsek se rozešel s útočníkem Lukášem Železníkem a shání „záchranářšké“ posily.

Tou první se stane Aleš Nešický z Liberce. Osmadvacetiletý střední záložník se po svém příchodu z Táborska za dva a půl roku neprobojoval do základní sestavy Slovanu, takže kariéru zkusí Nešický nakopnout ve Slezsku. Syn bývalého ligového fotbalisty má velmi slušnou kopací techniku, právě v zahrávání standardních situací by tak mohl nahradit Pavla Zavadila.

Doprostřed pole by SFC rád získal i Patrika Hellebranda (21), jenž patří Slavii, ale na podzim hostoval ve Slovácku. Pod náročným trenérem Martinem Svědíkem však technický šikula odehrál jen 285 ligových minut, což bude v následujících dnech určitě v Edenu velkým tématem. Mistr potřebuje, aby Hellebrand pravidelně nastupoval, což by mu Opava dopřála. Jeho neotřelé nápady by se nejhorší ofenzivě soutěže hodily, vzájemná spolupráce by dávala smysl všem stranám.

To samé platí pro šestadvacetiletého obránce Jana Štěrbu z Olomouce, který v tomto ročníku ještě nenastoupil vůbec a v Sigmě je stoperem číslo čtyři až pět. Kováč by někdejšího mládežnického reprezentanta bral okamžitě, ale Hanáci definitivní souhlas ještě nedali. Stále se rozmýšlejí.

Brzy by mělo být jasno rovněž ohledně útočníka Tomáše Smoly (31), jenž už dříve v Opavě úspěšně působil. Pomohl jí dostat se do ligy a pak za ni v premiérové sezoně před odchodem do Baníku nastřílel devět branek. V Ostravě o vysokého hroťáka neměl kouč Luboš Kozel zájem, takže Smola v létě odešel do rumunského Gaz Metanu Medias, kde však po konci trenéra Dušana Uhrina mladšího stejně jako další Češi už jen paběrkoval. Budoucnost na Východě je momentálně nejistá.

Půlroční hostování ve známém prostředí by pomohlo jemu i Slezanům, jedinou překážkou jsou nicméně v tuhle chvíli finance, protože SFC si nemůže dovolit Smolovu rumunskou mzdu dorovnat. Musel by se najít rozumný kompromis, nicméně ve hře o jeho angažování jsou i další kluby.

Dvojice Kováč + Zavadil jezdila v průběhu podzimu sledovat i utkání druhé ligy, kde je zaujala například líšeňská dvojice záložníků Marek Matocha a Jakub Kučera. V Prostějově si zase o jejich pozornost řekl stoper Roman Bala, všichni tito třiadvacátníci se ještě budou řešit. Na bodě mrazu je prý však naopak přesun stejně starého Vojtěcha Smrže z Karviné, který je na seznamu posil také.

JAK BY MOHLA VYPADAT SESTAVA OPAVY

Fendrich

Štěrba Didiba Žídek

Mondek Nešický Tiéhi Hellebrand Helešic

Smola Holík