Sparta: Strahov místo Španělska. Kondice se neztratila, věří Kotal

Florin Nita drží míč poté, co byl zasažen do hlavy... hra přitom běží. • Repro O2 TV Sport

Florin Nita dostal bolestivý zásah do obličeje • Repro O2 TV Sport

Michal Sáček kontroluje Florina Nitu, který dostal zásah do hlavy... • Repro O2 TV Sport

Sudí Marek ukazuje na penaltový puntík poté, co se Michal Sáček dotkl míče v Nitově náručí... • Repro O2 TV Sport

Podzimní část sezony uložili ke spánku až 22. prosince. Dali si deset dní volna v období Vánoc, dnes už fotbalisté Sparty opět vyráží do práce. Třetímu týmu tabulky totiž na Strahově startuje zimní příprava. Ta bude vinou koronavirové pandemie vysoce nezvyklá. I proto Bořek Dočkal a spol. nevyrazí na tradiční soustředění do Španělska, místo toho se budou chystat výhradně v domácích podmínkách.

Bude to pořádný kalup. Dnes začátek zimní přípravy, v následujících dnech tři přípravné mače včetně generálky a 17. ledna hurá do Ostravy k prvnímu duelu druhé poloviny sezony.

„Čeká nás atypická příprava, kdy hráči mají krátkou dovolenou, na začátku ledna budou teploty pod nulou. Aspoň že máme na Strahově vyhřívané hřiště a budeme se připravovat tam,“ prohlásil hlavní trenér Václav Kotal.

Ano, to je vůbec ta největší změna oproti zaběhnutým pořádkům. Sparťané nevytáhnou paty z české metropole, odpadá tak tradiční herní soustředění v zahraničí. Pražané v posledních letech vždy ladili formu v Marbelle, přímořském letovisku u jižního cípu Španělska. Na to ale letos není absolutně čas.

Proto zůstanou zabarikádovaní ve strahovském areálu. Ve středu absolvují přípravný dvojzápas s některým z druholigových soupeřů, v neděli pak generálku. Soupeřem budou velmi pravděpodobně České Budějovice.

Sparta - Liberec: Neuvěřitelně bizarní penalta! Sáček chytil míč před zapískáním

Hložka čeká velké vyšetření

„Myslíme si, že hráči po podzimní zátěži nemohou za tu dobu ztratit kondici. Proto budeme pracovat hlavně na taktických věcech, organizaci hry a podobně,“ plánoval Kotal.

Jisté je, že se mu dnes nesejde kompletní mančaft. Mimo hru je dlouhodobě zraněný stoper Lukáš Štetina, další obránce Ondřej Čelůstka utrpěl zranění v posledním podzimním zápase s Libercem. Ani on není fit.

Zhruba s týdenním zpožděním by měl naskočit mladý Adam Karabec, na jeho jmenovce Hložka čeká v pondělí na Letné velké kontrolní vyšetření. Pokud dopadne dobře, mohl by pozvolna začít s tréninkem. Nadále ale platí, že by se měl definitivně vrátit v březnu.

Na četné absence vedení klubu zareagovalo tím, že si z hostování v Teplicích stáhlo univerzálního záložníka Jana Fortelného. Má to i přímou vazbu na to, že pro karetní tresty budou v úvodu jara mimo Ladislav Krejčí mladší (tři zápasy), David Pavelka a Filip Souček (oba zápas).

Druhou polovinu sezony odpálí Sparta zmíněným hitem v Ostravě. Hned další středu ji pak čeká dohrávka odloženého zápasu v Opavě. Náročný úvodní týden pak rudí zakončí doma proti Mladé Boleslavi.

Program startu „jarní“ části ligy

15. kolo

pátek 15. ledna

18.00 Teplice–Jablonec (ČT sport)

sobota 16. ledna

14.00 Ml. Boleslav–Brno (O2 TV Fotbal)

14.00 Opava–Zlín (O2 TV Fotbal)

16.00 Liberec–Bohemians (O2 TV Fotbal)

16.00 Slovácko–Karviná (O2 TV Fotbal)

18.30 Slavia–Olomouc (O2 TV Fotbal)

neděle 17. ledna

14.00 Pardubice–Č. Budějovice (O2 TV Fotbal)

16.00 Příbram–Plzeň (O2 TV Fotbal)

18.30 Baník–Sparta (O2 TV Fotbal)

DOHRÁVKY

středa 20. ledna

8. kolo 16.00 Baník–Slovácko (O2 TV Fotbal)

14. kolo 16.00 Č. Budějovice–Příbram (O2 TV Fotbal)

13. kolo 18.00 Opava–Sparta (O2 TV Fotbal)