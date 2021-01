Lička je nadšený z krátké přípravy. Trpišovský postavil lokomotivu, říká

Krátká zimní příprava? Sláva!

„Nikdo by neměl naříkat a plakat, že nebyl čas na přípravu nebo že se roztočí kolotoč zápasů. Nemusíme být extrém jako Anglie, kde se hraje přes vánoční svátky, ale musíme se přizpůsobit scénáři ve většině evropských zemí. Že se udělá přes Vánoce krátká pauza a pak se jede dál.

Doba takzvaných hrubých kondičních příprav je pryč. I pohled na udržování a zvyšování kondice se změnil. Je to dané vývojem fotbalu. Hra je nejen intenzivnější a rychlejší, ale vpřed se posunula i programová skladba. Zatímco naše generace hrála hodně zápasů ve dvou hlavních obdobích, teď se počet utkání a náročnost roztahuje do celého roku.

V tuzemsku nás okolnosti donutily, abychom si na nový rytmus zvykali rychleji, než jsme chtěli. Vzpomeňte si, jak těžce se bojovalo v českém prostředí za to, aby se hrálo v prosinci. Aby existovaly anglické týdny se třemi zápasy. A najednou se z toho stala zásluhou covidu skutečnost. Jsem rád, že trenérské ligové týmy nový pracovní rytmus zvládají.

Jsem s nimi v kontaktu a můžu upřímně prohlásit, že počáteční uplakanost je pryč a všechno jde! Proč by taky nešlo, když dneska máme k dispozici objektivní kontrolu aktuálního stavu organismů hráčů, tedy kontrolu práce, která před lety nebyla. Pokud chceme jít s vývojem, jiné cesty není. A my přece nejsme spokojeni s pozicí v páté desítce na žebříčku FIFA.

Nemám moc rád ve sportu ani v životě spoléhání se na štěstí. Ve fotbale určitě nějaká míra štěstí existuje, ale s narůstajícím počtem zápasů se postupně vynuluje. Jaro tedy bude především o odbornosti a profesionalitě. Detailní profesionální práce ve všech oblastech od A až do Z je nutností. Zvlášť v době, kdy kluby a trenéři kvůli covidu nevědí, jestli budou moci druhý den vůbec trénovat nebo s kým budou moct trénovat a hrát zápasy.“

Boj o titul: Slavii může zastavit jen tsunami

„Jsem špatný prognostik a tento obor mi fakt není blízký. Ale kdyby Slavia nebyla mistrem, bylo by to pro mě obrovské překvapení, které by bylo patrně dáno nějakými nepříjemnými okolnostmi. Že by měly Jablonec, Sparta nebo Plzeň vážně ohrožovat červenobílé? Jedině kdyby Česko zavalily vlny tsunami.

A my jsme přece jen daleko od moře… Proč Slavia ční nad ostatními? Protože je odskočený trenér Jindřich Trpišovský. Jindra plně kopíruje světový vývoj. Vybral si k sobě dobré spolupracovníky a taky je zbláznil tímhle směrem. Vize, principy, zásady hry i tréninku mají Trpišovský a spol. popsané do nejmenších podrobností a v duchu klíčových moderních trendů. O výběru hráčů nemluvě. Už mnohokrát jsem zdůrazňoval, že český hráč má ohromné předpoklady pro fotbal.

Je disciplinovaný, nechybí mu vysoký kondiční i herní potenciál. Ve Slavii si vyberou skupinu hráčů s potenciálem a ti pak v praxi ukážou, u koho se trefili stoprocentně, a u koho ne. Slavii pod trenérem Trpišovským vidím jako lokomotivu českého fotbalu. Podívejte se, co tahle lokomotiva přinesla nároďáku.

Hráči z Edenu přenášejí do reprezentace slávistické prvky a Jaroslav Šilhavý toho velice rád využívá, protože má k tomu blízko.