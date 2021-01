Ze záložníka Kulhánka je v Opavě stoper. Nebylo to tak špatné, řekl

Stačí vám v premiéře bod?

„Jsme poslední, takže je to pro nás ztráta. V naší situaci potřebujeme získávat tři. Je to zklamání. Musíme zabrat ve střílení gólů. Bez nich nevyhrajeme. Přišli vysocí kluci na hrot. Ať už Smolič (Tomáš Smola) nebo Čvanči (Tomáš Čvančara). Stačí jim to dát do vápna a oni si to už najdou. Branky dávat umí. Jde jen o to zlomit to. Pak jim to začne padat. Bohužel jsme je my ostatní do šancí moc nedostávali.“

Opava nasadila šest nových hráčů. Nebylo to až moc?

„Není zvykem, aby jich nastoupilo po příchodu hned tolik. Na to, že jsme hráli spolu poprvé ostrý zápas, to nebylo až tak špatné. Je fakt, že jsme si moc příležitostí nevytvářeli. Kromě břevna Heloše (Patrika Hellebranda) a Neši (Aleše Nešického), který to tam mohl doklepnout. Bohužel mu to zblokovali. Na konci měl šance Zlín, mohlo se to přehoupnout na obě strany.“

SESTŘIH: Opava - Zlín 0:0. Opava natáhla sérii bez vítězství na sedm kol Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Hlavně Lamin Jawo vás hodně zlobil, co?

„Je vysoký, tmavší kluk. S nimi je to vždycky složitější a specifické. Typově jsou jiní než my. Ale nemyslím, že by nás moc trápil. Nejdřív jsme se připravovali na Poznara, ale ten nenastoupil. Byl tam Jawo a myslím, že jsme to zvládli.“

Hrál jste středního stopera. Vy jste ale víc záložník…

„Spíš budu hrát v Opavě stopera. Na pozici šestky je Chris Tiehi, který je dost kvalitní. Celý život jsem hrál zálohu, ale občas jsem zaskakoval i vzadu. Nemám s tím problém.“

Ve středu proti Spartě nastoupit nesmíte, je to tak?

„Bohužel je. Určitě bych si proti Spartě rád zahrál. Ale je to tak nastavené. Mám tam ještě smlouvu.“