Horváth o Plzni: Šádek si určitě řekl svoje. Ale i Barcelona bývala čitelná

Viktoria pojede k promrzlé Litavce jako jasný favorit, nicméně v žádné komfortní pozici. Guľova družina poztrácela na podzim spousty bodů a výrazně otřásla pozicí elitního českého klubu poslední dekády. Jak z dálky sleduje krizi Pavel Horváth? „Doufám, že body začnou sbírat až později,“ odpovídá současný šéf příbramské střídačky.

Máte na současnou Viktorii nachystané zbraně?

„Věříme, že jsme schopní Plzeň potrápit a získat nějaké body. Máme spousty zbraní. Hlavní naší předností by měl být týmový výkon. Nemáme v tuhle chvíli žádné hvězdy, doufám, že z některých kluků se časem stanou. Teď nemůžu říct o někom, že tým potáhne a rozhodne zápas. Jak jsem říkal – snad budeme podávat na jaře týmové výkony a z toho se můžou dál zviditelnit individuality.“

Proti Plzni půjdete na lavičce jako trenér v ligovém utkání poprvé. Bude to hodně zvláštní?

„V Plzni jsem strávil spousty let, tím pádem je jasné, že to pro mě bude specifické. Je to první mistrovský zápas, karty jsou rozdané jasně. Viktorka je velký favorit, my se pokusíme ji potrápit a získat nějaké body.“

Proč se na podzim tolik trápila?

„Hlavní problém měli v tom, že nebyla produktivní. Šance si hráči vytvářeli, ale nedávali góly a hlavně proto mají o tolik bodů méně, než vedoucí Slavia. Pořád je to však mužstvo nacpané spoustou dobrých hráčů a tabulkou půjde nahoru. Jen doufám, že body začne sbírat až později.“ (usmívá se)

Využijete toho, že je tým pod trenérem Guľou čitelný?

„Styl může být čitelný, ale jde hodně