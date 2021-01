Oko zalité krví a mlha. Praskla mi cévka, popisuje úraz Petržela

Zkušený záložník Milan Petržela (37) ze Slovácka bude po nepříjemné ráně míčem do oka v pořádku. V duelu 15. kola FORTUNA:LIGY s Karvinou (2:0) musel už ve 22. minutě střídat. Na oko neviděl, okamžitě ho vezli na vyšetření do zlínské nemocnice. Hospitalizovaný být nakonec nemusel, je doma, v úterý ho čeká kontrolní vyšetření. I to naznačí, jestli bude schopný naskočit ke středeční dohrávce v Ostravě.