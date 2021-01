Šílený mráz, Sparta bez jediné střely. Co ukázala ledová bitva na Baníku?

Hlavičkový souboj Nemanji Kuzmanoviče a Martina Vitíka • FOTO: Pavel Mazáč / Sport Mráz, kam se člověk podívá. Česko v uplynulých dnech chytila do kazajky ukrutná zima, šlágr úvodního kola FORTUNA:LIGY po krátké pauze nebyl výjimkou. Během střetu Baníku se Spartou klesla rtuť teploměru až k hrozivým minus třinácti stupňům. Na promrzlém hřišti se víc bojovalo než hrálo, bezbranková plichta byla logickým vyústěním všech okolností. Podívejte se, co všechno jedna z tuzemských klasik ukázala.

Vítkovice jako ledové království Že bude během utkání Baníku se Spartou zima, o tom nebylo pochyb. Ona ovšem byla ukrutná zima. Rtuť teploměru zacouvala až na šílených minus třináct stupňů. To se logicky projevilo na stavu hrací plochy a tedy i kvalitě samotného utkání. Víc se bojovalo než kombinovalo, o čemž svědčí dohromady pouze jediná přímá střela na branku. „Počasí bylo nepříjemné. Pokud hráči běhají, teplota jim tolik nevadí. Terén byl ale těžký pro obě strany, taky nebylo moc šancí,“ pokýval hlavou trenér hostů Václav Kotal. SESTŘIH: Baník - Sparta 0:0. V šílené zimě bez gólů, Stronati trefil tyč Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Vitík ve zkoušce obstál Je mu teprve sedmnáct let, za volant auta si stále ještě sednout nemůže. Přesto už Martin Vitík nastoupil do ligového utkání v základní sestavě Sparty. A náročným testem prošel, v konfrontaci s Baníkem se blýskl velmi solidním výkonem. „Jsem rád, že jsem zažil premiéru zrovna v takovém zápase. Na Baníku, kde je to vždycky hodně vyhecované. Je to pro mě obrovská zkušenost,“ radoval se. Slova chvály měl pro strahovskou naději i trenér Kotal, což značí jediné: Vitíkovi zůstávají dveře do sestavy otevřené. Vitík po ligovém debutu za Spartu: Motivací mi byli oba Adamové

Bez gólu? Bez střely na branku! Devadesát minut hry, k tomu nějaké to nastavení. Spoustu času na ofenzivní rejdy. Fanoušci Sparty se jich ale v neděli večer od svého týmu nedočkali. A to vůbec. Letenští toho ve Vítkovicích směrem dopředu ukázali hrozně málo. Vlastně jen pár náznaků, několik dobrých protiútoků, ovšem bez jakéhokoli efektu. Za všechno hovoří statistika střel na branku. Sparta totiž na tu domácí nevypálila ani jednou. Tristní bilance. „Mrzí mě, že jsme v závěru některé protiútoky nevyřešili trochu lépe,“ mrzelo trenéra Kotala. Kotal po Baníku: Spravedlivá remíza. Rozestavení? Volili jsme bezpečí

Baník: v poli slušný, v útoku jalový Ukázalo to poslední podzimní předvánoční kolo v Brně, ukázala to krátká zimní příprava, ukázala to jarní premiéra. Řeč je o hře Baníku a o jejím zhodnocování v góly. Zatímco v poli začínají Ostravští předvádět velmi zajímavé kombinační pasáže, které jsou důsledkem práce Luboše Kozla, v šestnáctce soupeře zásadní efekt není dokonán. Pozor, není to jen o útočnících. Ti jsou kolikrát v dobrém náběhu, ale zpackaný finální centr k nim nedorazí. Ofenzivní součinnost se musí zlepšit. Baník - Sparta: Krásná ostravská akce, Azevedo málem překonal Nitu!