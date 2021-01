Bahova premiéra: Propad, pak rozjeté akce. Hráči si na něj musí zvyknout

Ve Slavii byl sotva deset dní. Stihnul pár tréninků, modelový zápas se spoluhráči a šel na věc, na ledový start FORTUNA:LIGA v novém roce. Alexander Bah nastoupil proti Sigmě (3:1) na pravém kraji obrany červenobílých, tedy na místě, kde na podzim po odchodu Vladimíra Coufala do West Hamu solidně válel Lukáš Masopust. Ten v sobotu stál kvůli karetnímu trestu. Třiadvacetiletý Dán nepropadl.

„Odvedl velice dobrý výkon na to, že je v Česku krátce, zápas proti Olomouci byl těžký. Hrál spíš jednodušeji. Musí si zvyknout na prostory, kde se má pohybovat, spoluhráči ho musí načíst a on zase je. Má svou inteligenci, nadstavbu,“ glosoval premiéru Baha ve studiu O2 TV Fotbal bývalý útočník Petr Mikolanda. „Peníze, které za něj Slavia vydala, mají své opodstatnění. Vůbec se neztratil. Předpokládám, že bude růst. Myslím, že slávistický styl hry mu bude vyhovovat.“

Slavia - Olomouc: Bah s Kúdelou propadli, Breite zaskočil Eden! 0:1

Slovutný přírůstek ze severu Evropy prožil hned po čtvrt hodině kritický moment. Hodil těžký aut na Jakuba Hromadu, kterého předskočil Radim Breite. Olomoucký záložník si pak obhodil i Baha a nakonec vstřelil branku. Postupem času se ale dánský rychlík otrkával. Víc se dral ofenzivy, získával sebevědomí. Zároveň ovšem bylo vidět, že na systém Slavie není zvyklý. Někdy se na hřišti hůř orientoval.

V 36. minutě si však dobře naběhl k lajně a precizní přihrávkou našel Lukáše Provoda, jenž však nedokázal pohotově zakončit. V 61. minutě rozjel i akci, z níž Slavia upravila na konečný stav 3:1. Přetlačil Michala Vepřeka, postrčil míč na Hromadu a mazal před bránu, kde nakonec skóroval Jan Kuchta.

Slavia - Olomouc: Kuchta napodruhé dorazil míč do brány, 3:1!

Ofenzivní přínos ocenil i trenér červenobílých Jindřich Trpišovský. „Ukázal dobré věci do ofenzivy, měl náběhy, předvedl dobrá rozhodnutí s míčem, tam je jeho nadstandard,“ podotkl kouč. „I v defenzivě se s tím vypořádal velice dobře, Kúdy (Kúdela) ho korigoval, my z lavičky také. Sigma hrála dobře, byl to pro něj těžký zápas. Ještě nedělá věci automaticky, přemýšlí, kde se má pohybovat, koho má hlídat, to mu samozřejmě bere čas.“

Celkově panovala s Bahem spokojenost. „Zahrál velice slušně, chvalitebně. Na krátkou dobu, co tu je, a že si musel zvykat na změnu postu a rozestavení, ukázal, že má velkou herní inteligenci. Je v cizí kabině, v jiném systému. Neukázal vše, co v něm je. Ostatní hráči si na něj musejí zvyknout. Má specifický styl, je to trochu jiný typ hráče než Lukáš Masopust,“ konstatoval Trpišovský.