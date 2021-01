Kliment: Neměl jsem z čeho brát! Hattrick mě nemrzí, nemusím platit

Jaký byl třetí zápas v rychlém sledu?

„Strašně těžký. Hráli jsme po dvou dnech a dost jsem cítil únavu. Už od dvacáté třicáté minuty jsem trošku neměl z čeho brát. Ale museli jsme to uhrát a teď máme dva dny volno. Všichni jsme se vydali, makali jsme jako tým a proto jsme vyhráli.“

Jak si užíváte vítěznou vlnu?

„Strašně. Je super, když to týmu šlape a všichni jsou nahoře. Ale už jsem párkrát poznal, že jednou jsi nahoře, jednou dole. Nejsem v žádné extra euforii, pořád se snažím koncentrovat. A když to šlape, je to o to lepší.

Jste čtvrtí, ale s malým odstupem. Myslíte třeba i na druhé místo a Evropu?

„To bych neřekl. Ani se nebavíme o tom, že bychom atakovali první příčky, prostě hrajeme zápas od zápasu a uvidíme, jak to dopadne.“

Fotbalisté Slovácka se radují ze vstřelené branky do sítě Bohemians

3 zobrazit galerii

Podle trenéra Svědíka jste se zvedl, z čeho nejvíc těžíte?

„Nejvíc asi z toho, že jsem se dal zdravotně dohromady a trenér Svědík se mnou umí pracovat. Určitě musím poděkovat i týmu, jsme tu jedna velká parta. Takovou jsem ještě nezažil.

Trénujete nějak penalty? A budete je kopat i když bude Vlastimil Daníček na hřišti?

„Občas je potrénuju a kluci si ze mě dělají legraci, že ví, kam je budu kopat. Ale Dáňa je tady dýl, je starší a je to kapitán. Poslední slovo má on, ale aspoň jsem ukázal, že je můžu taky kopat a třeba mi je Dáňa někdy v budoucnu nechá.“

Kopal jste dvě penalty během pěti minut. Ovlivnilo to nějak rozmýšlení, jak je zahrát?

„Vzpomněl jsem si na pohárové utkání, kde jsem je kopl podobně, první doleva, druhou doprava. Tady jsem u té druhé viděl, že gólman skáče trošku dřív, tak jsem si počkal.“

Ve druhé půli jste měl na noze hattrick, nemrzí vás neproměněná šance?

„Asi mrzí. Ale nemrzí mě, že nemusím nic platit do kasy. Ale už jsem ze sebe ždímal ty poslední síly. Neměl jsem ani sílu na střelu. Mohlo to padnout, ale gólman to perfektně chytil a nedělám si z toho těžkou hlavu.“