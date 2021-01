Hrdina Jablonce o oraništi: Tohle nebylo ani na vesnici. Bere vám to síly

Co říct k podmínkám? Ze hřiště se postupem času stalo pořádné oraniště...

„Viděli jste sami, že to bylo šílené. S fotbalem už pak průběh nemá nic společného, byla to akorát bitva. Jsem rád za dva góly, ale ten terén… Fakt šílený. Ubývaly na něm hrozně síly.“

Právě ubývající síly byly největším problémem?

„Musím říct, že jsem z vesnice a ani tam jsem na podobném terénu nehrál. Těžce se vám hýbe, nevíte, kam balon odskočí. Trávník vám bere síly, z hlediska pohybu je vše strašně složité. Zabrzdit se, nebo otočit…“

Po vleklém zranění jste se vrátil až v zimní pauze. Nebál jste se, že by se mohlo něco stát?

„Nebál, vůbec jsem na to nemyslel. Sice jsem nedávno prodělal těžké zranění stehna, ale tentokrát jsem byl dobře připravený. Věřil jsem, že zápas zvládneme, nad úrazem jsem vážně nepřemítal.“

Ale přesto nemyslíte, že by bylo lepší v podobných podmínkách utkání odložit?

„Osobně jsem doufal, že se hrát bude. Na zápas jsem se těšil a jsem rád, že se konal. Teď zaklepu na stůl, ale nikdo se nezranil a dopadlo to pro nás výsledkově dobře. Akorát chudáci naši trávníkáři, myslím, že do konce sezony asi hřiště nebude úplně stoprocentní.“

Vývoj jste otočil proměněnou penaltou. Jste na ni určený a věděl jste, kam ji kopnete?

„Jsem určený. Nechci úplně prozrazovat, jak jsem se rozhodoval… Řekněme, že jsem byl rozhodnutý, kam ji kopnu.“

Naposledy, když Příbram čelila – proti Plzni – penaltě, mluvilo se o rozkopávání drbnů okolo puntíku. Všiml jste si něčeho podobného i tentokrát?

„Viděl jsem, že se kluci s gólmanem (Ondřejem Kočím) strkali. Znovu trávník rozkopával, když jsem šel pro balon. Něco podobného se dělo, ale úplně jsem to nezachytil. Nakonec vše dopadlo dobře, penaltu nechytil, takže v pořádku.“

Patříte mezi techničtější hráče, není trochu paradox, že jste dal poprvé dva góly během duelu až nyní, na zmrzlém trávníku?

„Ne, výkon je hodně o hlavě. Jsem teď dobře připravený, po zranění jsem se dlouho dával dohromady fyzicky i psychicky. Abych byl upřímný, neodehrál jsem úplně dobrý poslední rok a jsem rád za to, že mi utkání vyšlo.“

Říkáte, že jste se musel nakopnout i psychicky. Potřeboval jste v hlavě něco přehodit, nebo mysílte spíš urovnání myšlenek?

„Nerad bych se do tématu nějak pouštěl… Teď se cítím dobře a za to jsem rád.“

Šlo i vzhledem k dvěma brankám o váš nejlepší ligový zápas?

„Co se týče gólů určitě. Řekněme, že šlo.“

Obhájili jste druhou příčku, neprohráli devět zápasů v řadě. Jak si užíváte aktuální šňůru?

„Samozřejmě si ji užíváme, nikdo nechce hrát o záchranu. Když se nám takhle daří, což s dovolením opět zaklepu, je vše jednodušší a zároveň se líp i regeneruje. Je to také o hlavě.“