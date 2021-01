Pikantní duel pro energického Kašu: Plzeň budí nevděčný pes z Baníku!

27letý stoper je ostravským odchovanem, vrátí se do známého prostředí. „V Baníku jsem vyrůstal, takže se těším domů. Ale určitě to bude těžký zápas. Musíme se dívat hlavně sami na sebe a podat maximální výkon, pak uspějeme,“ prohlásil Kaša pro klubový web.

Duel pro něj bude obzvlášť zajímavý. Z Baníku totiž na sílu odešel po sestupu do druhé ligy v roce 2016 do Žiliny. V mateřském klubu přitom za sebou spálil všechny mosty. „Klub ho vychovával od jeho osmi let. Utekl nám jako nevděčný pes,“ zlobil se tehdejší sportovní ředitel slezského klubu Dušan Vrťo.

A tvrdil, že Baník na hráče uplatnil jednostrannou opci a bez souhlasu klubu tedy nemá na přestup nárok. Kaša se naopak bránil, že ho Vrťo na Slovensko tlačil. Obě strany se veřejně obviňovaly ze lži. Nechutné tahanice nicméně ukončila vzájemná dohoda obou klubů, k avizovaným soudům nakonec nedošlo.

Fanoušci Baníku to každopádně považovali za zradu, kterou hráčovi dodnes neodpustili. Pro Kašu je určitě dobře, že tentokrát zůstanou tribuny vítkovické arény prázdné.

Nevyužil hostování v Boleslavi

Kaša po jarním příchdu do Plzně dlouho čekal na šanci. Stačilo kývnout a už hájil barvy Mladé Boleslavi, která v zimě projevila zájem o hostování. Jenže vysoký stoper únikovou variantu nevyužil – a konečně válí za Plzeň. V Příbrami, kde brzy vystřídal zraněného Lukáše Hejdu, i proti Pardubicím, kdy nastoupil poprvé v základní sestavě, patřil k nejlepším hráčům Viktorie.

Defenzivní povinnosti zvládal s přehledem a navíc s nadšením přidal i ofenzivní nadstavbu v podobě vyvážení míče, centrů a střel. Bylo ho plné hřiště. Strnulé a ospalé hře červenomodrých dodává agilní Kaša energii a odvahu. Tedy ingredience, které jí citelně a už hodně dlouhou dobu schází.

„Takhle má vypadat připravený hráč, že dostane šanci a chytí ji. Je podstatné, aby vedle defenzivní složky měl i ofenzivní optiku. Pro náš herní způsob musí být stopeři konstruktivní,“ řekl na jeho adresu trenér Adrian Guľa po vítězství nad Pardubicemi. Kašu dobře zná už ze společného angažmá v Žilině, přesto ho celý podzim nestavěl.

FILIP KAŠA PROTI PARDUBICÍM 284 InStat (4. nejlepší index v týmu)

95 přihrávek (88% úspěšnost)

10 vyhraných soubojů (67 %)

10 získaných míčů

1 střela na branku

1 faul

Zdroj: InStat

Jasně, Kašu nejprve zbrzdilo zranění v přípravě, pak i COVID-19. Ani v jednom případě ale nešlo o nic vážného. Přesto se „nesmírně kvalitní hráč“, jak ho označil při příchodu šéf plzeňského klubu Adolf Šádek, dostal poprvé do nominace až v posledním podzimním utkání se Slavií (0:1). Hejda s Jakubem Brabcem jednoduše měli místa pod penzí, byť jejich výkony nebyly rozhodně ideální. Ve stoperské hierarchii jim navíc kryl záda Luděk Pernica. Kaša tedy byl až číslo čtyři. „Filip to skousával těžko,“ přiznává hráčův agent David Nehoda.

Na loňský rok by Kaša zkrátka nejraději zapomněl. Angažmá v Žilině skončilo předčasně poté, co majitel Jozef Antošík poslal klub účelově do insolvence a patnácti nejlépe placeným hráčům hodinovou výpověď e-mailem.

„Samozřejmě není dobrý pocit, když dostanete výpověď. Ale ještě víc jsem zklamaný z toho, jakým způsobem ta jednání byla vedena, jak se k nám zachovali. V životě by mě nenapadlo, že bude něco takového možné v klubu, jako je Žilina,“ komentoval to zaskočený Kaša.

Bez práce dlouho nezůstal, spolu se záložníkem Miroslavem Káčerem podepsal rychle v Plzni. Tam ale zase strádal po sportovní stránce. Vzhledem k tomu, že je bývalým reprezentantem do 21 let a na Slovensku stihl za necelou stovku odehraných zápasů nasázet coby stoper úctyhodných jedenáct gólů, byla jeho pozice až nedůstojná.

„Ale pořád byl bojovně naladěný, trpělivě čekal, až dostane šanci – a pak ji čapnul za pačesy. Nebylo to pro něj jednoduché, nechtěl to vzdát, pořád tomu věřil. Proto jsme odmítli hostování v Mladé Boleslavi,“ vysvětluje Nehoda. „Štěstí přeje připraveným, ale zatím má za sebou jen jeden a půl utkání,“ dodává opatrně. „Pro nás je důležité, že to zvládl, ale potřebuje to potvrzovat jako každý náš hráč v týmu,“ vidí to Guľa stejně.

