Liga očima fanoušků: Sešívaná kvalita i z lavičky, Plzeň se klepe o gól

Tři zápasy, tři výhry, pokaždé jediný inkasovaný gól. Na Slavii můžou být i na začátku ligového jara vysmátí. To Plzni stoupání tabulkou trochu dře, i proti výrazně oslabenému soupeři se klepe, aby vůbec dala gól. Sparta i Baník řeší pozici trenéra, každý ale z trochu jiných důvodů. V Ďolíčku byl zase na hřiště dvojí tristní pohled. Co na uplynulé zápasy říkají fanoušci?

VIKTORIA PLZEŇ

Klepeme se, abychom dali gól

Krabička poslední záchrany. Chceš „popravit“ perníkáře? Zakaž nastoupit svým hráčům hostujícím v jejich týmu. A pokud ti soupeř ještě velkoryse pomůže červenou kartou, máš skoro vyhráno. Ale my? My se klepeme o to, abychom ten gól vůbec dali. Pořád jsme prostě tak nějak jako na houpačce. Chvíli je to na trávníku super, pak ale zase na ho... Anebo to nějak upleskáme. Když vyhrajeme, super, když ne, život jde dál... Aréna ve Štruncových sadech prázdná a z televize mi nikdo nenadává... Hnusná doba temna, světlo na konci tunelu nevidím.

Pánové na hřišti mě o něčem jiném mohou přesvědčit v neděli v Ostravě. Ale vláda, že nás nechá zase se bavit? Té nevěřím ani dobrý den. Raději se podívám, jestli není noc. K testu a respirátoru ještě skafandr a můžu být kosmonaut. No nic, tak jsme vyhráli, snad to potvrdíme. Nevím, sedmé místo mě nějak neuspokojuje.

Čest královně Viktorce, celá vláda a COVID navždy z Česka pryč!

Kovi. 52 let, koordinátor distribuce