Trpišovský o Kuchtovi: Ve vápně je optimista. Hovorka? Snad nic vážného

Jste nadšený z výkonu a výsledku?

„Vstoupili jsme do toho skvěle. Šli jsme brzy do vedení. Směrem nahoru jsme hráli v obrovské rychlosti a kvalitě. Dařilo se nám proměňovat šance. Zápas pro nás vyzněl celkově dobře. Zlín měl v první půli nějaké šance, které neproměnil. Ve druhé se to zase otočilo. Domácí dali dva góly a ještě nás dvakrát podržel Ondra Kolář. Soupeř výsledek honil, hrál dost vysoko. To nám vyhovovalo, mohli jsme chodit do rychlých protiútoků.“

Čemu přičítáte skoro bezchybnou koncovku v první půli?

„Kluci měli skvělý výběr místa, skvěle kombinovali. Sbírali jsme odražené míče. Některé akce jsme dotáhli ve velké kvalitě a ve velkém počtu hráčů do pokutového území. Od toho se vše odvíjelo.“

Nahrálo vám, že na Simu s Bahem hráli nováčci Kolář a Slovák?

„Z pravé strany mají naši hráči velkou kvalitu a rychlost. Byly to situace, které jim vyhovují a dobře se rozhodovali. Alex (Bah) to kolikrát vyřešil s míčem dobře.“

SESTŘIH: Zlín - Slavia 2:6. Kanonádu řídil Kuchta hattrickem

Co říkáte na hattrick Jana Kuchty? V čem je jeho síla v zakončení?

„Myslím, že nejvíc je za tím jeho pracovitost a hladovost. Za těmi situacemi jde a to ho odměňuje góly. Tak to ve fotbale bývá. Je to o kvalitě, výběru místa i spoluhráčích, kteří ho umějí najít. Honza pracuje pro mužstvo, nešetří krokem a ve vápně je optimista. Proto je někdy u míčů dřív než defenzivní hráči. Pohodu má velkou. Cítí, že tým mu hodně věří.“

Nemrzí vás poklesky v obraně?

„Třeba šance Poznara, který byl sám před Kolářem, to jsou chyby, které si nesmíme dovolit. Na druhou stranu je to studijní materiál. Všechno to přišlo po vynuceném střídání Hovorky, kdy se nám trošku rozhodily automatizmy. Domácí navíc měli nahoře Poznara s Jawem, kteří jsou velice kvalitní. Tlačili jsme se dopředu a vzadu jsme hráli jeden na jednoho. Tím jsme otevírali prostory pro tuhle kvalitní dvojici. Jsou to špičkoví hráči. Pozny navíc skvěle pracuje tělem.“

Jak to vypadá se zdravotním stavem Davida Hovorky?

„Uvidíme po magnetické rezonanci. Teď to vypadá trošku optimisticky. Ale do kolena nikdo nevidí. Podjela mu noha, šlápl do nějaké díry. Střídali jsme ho i z preventivních důvodů.. Pocitově to nebude snad nic vážnějšího.“

Zlín - Slavia: Neuvěřitelná trefa! Sima nádhernou utaženou trefou zvyšuje na 4:0

Zlín - Slavia: Kuchtův hattrick! Překrásný brejk završuje bůra, 0:5