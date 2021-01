Kuchta chválí servis ve Slavii: Hattrick je báječný, musím dál pracovat

Třikrát už dal slávistický útočník Jan Kuchta v této sezoně v různých soutěžích dva góly v zápase, v Liberci loni na jaře se mu to povedlo dvakrát. Hattrick ale ne a ne přijít. Ve Zlíně to vyšlo, bombarďák červenobílých korunoval výtečný výkon ligového lídra a při vysoké výhře 6:2 vstřelil tři branky. „Mám tu báječný servis, to se pak proměňuje samo,“ děkoval Kuchta spoluhráčům. Skóroval ve všech třech ligových duelech na jaře.

Jak chutná první ligový hattrick?

„Báječně. Vyhráli jsme a první poločas byl od nás skvělý. Z toho vyplynuly i mé tři góly, dal jsem je díky spoluhráčům. Mám tu báječný servis, to se pak proměňuje samo. Dík patří tedy hlavně jim za přihrávky. Já jsem na hřišti od toho, abych góly dal. Vždycky jsem si křiknul, kluci mě hledali a většinou jsem tam vyplaval úplně sám. Snažil jsem se míč trefit, umístit střelu okolo brankáře, to se mi povedlo.“

I při teči střely Petera Olayinky jste věděl, co děláte?

„To byla spíš intuice. Šlo to okolo mě, já tam jen strčil nohu. Když jsem viděl, že Dostál udělal krok doleva, už jsem věděl, že míč skončí v bráně. Střela by šla asi vedle, ale od toho tam jsem, aby se to ode mě nějak odrazilo.“

Roste vám po vydařeném úvodu jara sebevědomí?

„Sebevědomí mám, ale pořád pokračuji ve své cestě, hlavně v pracovitosti. Jedna vlaštovka jaro nedělá. Jsem rád, že teď góly dávám, ale příští týden to může být úplně jiné. Teď jsem hrozně šťastný, že se mi daří a že klukům pomáhám.“

Láká vás koruna krále střelců?

„To jsou velká slova, takhle na to nekoukám. Jsem rád, že teď góly dávám. Ale král střelců? To je hrozně daleko. Chci jít zápas od zápasu a hlavně být prospěšný týmu. Pak vyniknou jednotlivci a uvidíme, kam to bude stačit. Ale takhle daleko nekoukám, žiju přítomností. Teď nás čeká další důležitý zápas proti Jablonci, který budeme chtít vyhrát.“

První poločas byl jako ze snu, že?

„Asi jsme nečekali, že to bude takhle snadné. Ale přistoupili jsme k zápasu zodpovědně, snažili jsme se hrát naší hru. Musím pochválit celý mančaft, ale co předváděli kluci na straně? Alex (Bah) a Simič (Sima) hráli fantasticky, dá se říct, že naše góly šly přes pravou stranu.“

Druhý poločas už byl takový bezstarostný, nemyslíte?

„Chtěli jsme hrát pořád stejně, chtěli jsme na Zlín nalézt, ale nějak se to nedařilo. Oni dali branku ze standardky, pak už to byla taková údržba. Asi jsme se trochu šetřili, Zlín kousal, ale my jsme to udrželi.“

