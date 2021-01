Tijani jde na operaci. Zlobí ho koleno, kvůli kterému ho nevzala Sparta

Zářil, získal si fanoušky i kabinu. Mohamed Tijani pod Ještědem stabilními výkony nejen v Evropské lize potvrdil kvalitu, vyprofiloval se na hřišti do role lídra a s týmem se sžil. Teď je vydobytá pozice fuč. Na plánovanou letní rozlučku, kdy mělo hostování vypršet, už nedojde. Připomnělo se koleno, které bylo předmětem četných diskuzí už minulou zimu.

Odbočka pro připomenutí. O urostlého stopera tehdy tuze usilovala Sparta, ale transfer z Jihlavy stopla na poslední chvíli zdravotní prohlídka. Lékaři na Letné zjistili, že tehdy 22letému obránci zcela chybí přední zkřížený vaz v koleni. Co bylo dál? Argumenty létaly na obě strany: někteří tvrdili, že o problém jít nemusí a během kariéry se dysfunkce kloubu nemusí vůbec projevit, druzí naléhali na zvážení rizika.

Mohamed Tijani v Liberci FORTUNA:LIGA EVROPSKÁ LIGA 8 zápasy 5 720 minuty 450 0 branky 0 71,5 % úspěšnost přihrávek 60 % 71,2 % úspěšnost soubojů 70 % 2 ŽK 2

Sportovní úsek Sparty měl nicméně jasno, z již domluveného přestupu proto sešlo, do Prahy se však Tijani stejně stěhoval. Sáhla po něm Slavia, která jej nejdřív vzala na hostování a v létě 2020 za něj zaplatila částku okolo čtyř milionů korun.

„Nebyl jsem úplně přesvědčen a váhal jsem, jestli podepsat smlouvu. Máme sázku s Jirkou Bílkem, který mu věřil. Teď se zdá, že jsem prohrál a budu mu muset koupit láhev dobrého bordeaux,“ vtipkoval během října v podcastu Slávistických novin předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.

V té době bylo vše zalité sluncem, Tijani předváděl na hostování v Liberci, kam dorazil před aktuálním ročníkem, skvělé výkony. Slovanu výrazně pomohl k postupu přes tři předkola do základní skupiny Evropské ligy a realizační tým si přínos obránce nemohl vynachválit. Jenže se ozvaly dozvuky minulosti. A daly Spartě zpětně za pravdu. Úvodní domácí duel s Gentem, který Slovan vyhrál 1:0, totiž spustil kaskádu nepříjemností.

Obránce začal cítit v koleni, které mu před rokem zarazilo přestup do Sparty, bolest, což vzhledem ke stavu jeho zdravotní karty okamžitě znamenalo hlubší řešení problematiky.

„Koleno bylo přetížené tím, jak jsme často hráli zápasy. Postupně se ukázalo, že Mohameda v extrémní zátěži limituje. Čekalo se na rozhodnutí doktorů,“ vysvětloval Pavel Hoftych s dovětkem, že finální verdikt není příznivý. Nutná je operace. „Vše se řeší už delší dobu v kooperaci se Slavií a jejími lékaři,“ objasnil liberecký kouč posloupnost událostí. Tijani už odletěl do Francie na konzultaci ke svému doktorovi, operace je v plánu 4. února.

Vzhledem k vážnosti problémů není možné předpovědět dobu rekonvalescence. Jisté je jediné, angažmá v Liberci obránci skončilo. Na jaře si nezahraje. „Bohužel do druhé poloviny sezony nenaskočí. Beru jeho hostování za ukončené. Další kroky už jsou v kompetenci Slavie, jejímž je kmenovým hráčem,“ pokračoval kouč Slovanu.

Pro sešívané jde o nepříjemné zprávy hned z několika důvodů. Kromě potvrzení obav o budoucí potenciální problémy hráče ještě přišla o možnost zajímavého finančního zhodnocení. „Ještě před základní skupinou Evropské ligy dorazila na hráče nabídka na 1,2 milionu eur (zhruba 31 milionů korun) z ruské ligy. Přestup ale nešel realizovat, protože byly už dva pohyby v jednom okně,“ komentoval v říjnu Tvrdík.

Na severu se na nepříjemný verdikt lékařů připravovali ještě během zimní pauzy, do základní jedenáctky nastálo začlenili Matěje Chaluše, vedle něj po odchodu Tarase Kačaraby do Slavie zaujal místo Jakub Jugas. Využitelní jsou na stoperu také Marios Pourzitidis a Ondřej Karafiát, kteří aktuálně plní funkcí středních záložníků, nebo Kamso Mara s Janem Mikulou. „O riziku a handicapu věděly oba týmy. Jak Slavie, tak my. Kroky koordinujeme celou dobu, nejde pro nás o velký zásah do sestavy, mrzí to spíš z lidského pohledu,“ přiznal Hoftych.

Liberecká kabina si totiž Tijaniho oblíbila. „Jde o vynikajícího kluka, měli jsme ho v týmu rádi. Za podzim mu musíme poděkovat, odvedl skvělou práci. Přejeme mu, ať se dá brzo dohromady. V zimě už jsme každopádně s variantou operace počítali,“ pokračoval trenér Severočechů. Obavy nakonec potvrdil verdikt lékařů. Nejasná je hlavně budoucnost, která bude záviset nejen na výsledku operace, ale i době rekonvalescence. Půjde o běh na dlouhou trať, nikde zároveň není psáno, že se potíže znovu nepřipomenou. A to nemluvě o psychice hráče, již opakující se zranění zrovna dvakrát nepodpoří…