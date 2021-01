Otřesený Kovařík. Po úderu do hlavy záchranka, Limberský uchráněn risku

S tříbodovou nadílkou se plzeňským fotbalistům z Ostravy odjíždělo po výhře 2:0 v neděli večer dobře. Nicméně jeden moment byl pro západočeskou partu hodně nepříjemný. Zápas nedohrál Jan Kovařík, který musel už ve 26. minutě odstoupit ze hry. 32letý křídelník byl po srážce s Carlosem Azevedem otřesený a dezorientovaný, do šaten mířil na nosítkách. S podezřením na vážnější otřes mozku ho odvezli do nemocnice. Proč trenér Guľa nakonec pošetřil Davida Limberského, který už se na střídačce vysvlékal, aby svého parťáka vystřídal?

Kovařík dostal nepříjemný úder do zátylku při srážce s domácím ofenzivním bijcem Carlosem Azevedem. Zprvu nevinně vyhlížející souboj měl pro plzeňského obránce ošklivé následky. Po střetu se zkoušel vrátit do hry, ale byl dezorientovaný a neschopný pokračovat.

Plzeňský obránce chtěl hrát, jenže pořádně nevěděl, kde je. Lékařem a členy realizačního týmu byl opakovaně zadržený, aby nešel zpět na trávník, a v doprovodu zamířil na střídačku. Po nutné době na stabilizaci jej už na nosítkách přenesli do útrob stadionu, kde s ním přítomní záchranáři s podezřením na těžký otřes mozku počkali na příjezd rychlé záchranné služby. Ta Kovaříka odvezla do nemocnice, u takového zranění jde o běžný postup.

„Kovařík byl převezený rychlou záchrannou službou do nemocnice, je u něj podezření na vážnější otřes mozku. Bude hospitalizován a v následujících hodinách podstoupí v Ostravě několik vyšetření,“ vysvětlil tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Už ve 22. minutě tak museli hosté narychlo střídat. Svlékat se začal zkušený David Limberský, který ještě do zápasu nebyl stoprocentně nachystaný. Zotavuje se ze svalového zranění z duelu v Příbrami, kvůli němuž vynechal před týdnem zápas s Pardubicemi.

Plzeňští trenéři si ale nasazení nejzkušenějšího hráče týmu rozmysleli. Do utkání šel místo Kovaříka nakonec Adriel Ba Loua, na pozici levého obránce se zatáhl Šimon Falta, zimní posila ze Sigmy Olomouc.

„U Limby by to byl velký risk, protože měl za sebou jediný trénink. Do rozběhnutého zápasu jsme se rozhodli jít s Faltičem (Šimon Falta), David by to měl náročné a extrémně bychom riskovali. Jsem rád, máme Davida i tři body. Věřím, že budeme mít Koviho, je důležité, aby byl zdravý,“ vysvětlil nepříjemnou situaci po utkání Adrian Guľa.

Plzeň nakonec zvítězila v Ostravě nad Baníkem 2:0, po šesti zápasech získala tři body zvenku. Z těžkého duelu na náročné půdě jsou obzvlášť důležité, Viktoria se v tabulce posunula na páté místo.

