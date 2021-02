Poplach, Grigy je grogy! Grigar se trápí, Teplice řeší, kým ho nahradit

Dvanáct let na Stínadlech. Přes 300 startů a 100 nul ve FORTUNA:LIZE. Pokud byste měli najít v teplickém kádru živoucí legendu, Tomáš Grigar je ideálním adeptem na vstup do Síně slávy. Jenže 38letý brankář neprožívá zrovna radostné období. Nejen, že se „sklářům“ nedaří, ale dlouholetá opora se trápí. Na čisté konto čeká 11 zápasů a na jaře kupí chybu za chybou. „Je to zvláštní. Během posledního roku a půl neudělal hrubku,“ diví se někdejší trenér teplických brankářů Kamil Čontofalský.

V minulé sezoně měl 73 % úspěšnost zásahů a v té předminulé dokonce 74 %. Zkrátka platilo, že Tomáš Grigar patří mezi opory „sklářů“. Nebyl důvod zkušeného barda z brankoviště vyhánět. „Patřil mezi nejlepší hráče,“ vzpomíná Kamil Čontofalský, jenž s ním na severu Čech poslední rok a půl pracoval.

Když v červnu minulého roku vychytal 100. čisté konto v lize, ani na chvíli ho nepřepadly myšlenky, že by měl mířit do penze. „Už asi druhým rokem jsem nejstarší v kabině. Zatím se cítím dobře. Dokud to takhle půjde, chci se fotbalu naplno věnovat. I proto jsem o rok prodloužil smlouvu,“ vykládal v dobrém rozmaru.

Avšak chvíle, kdy muž slavící dnes 38. narozeniny bude muset přenechat místo mladším, se nezadržitelně blíží. Ačkoliv v roce 2021 překonal magickou třístovku startů ve FORTUNA:LIZE, rukavice mu vůbec nelepí – od jablonce schytal pětigólový příděl, v Českých Budějovicích hrubkou při centru z rohu daroval domácím úvodní trefu a v sobotu s Karvinou si vybral slabou chvilku. Procedil přízemní centr a následná dorážka skončila v síti.

„Proti Jablonci nás zrovna nepodržel. V Českých Budějovicích udělal gól… V takovém zápase potřebujete, aby vám brankář pomohl. To se mu nyní nedaří. Budeme si to rozebírat a uvidíme, zda neuděláme změnu,“ neskrýval rozčarování trenér Radim Kučera. Není se čemu divit. Teplice z posledních tří zápasů inkasovaly devět branek! „To je moc. Musíme to řešit,“ přiznal Kučera. Na nulu čeká Grigar už 11 zápasů.

Kdo by jej mohl nahradit? Už na podzim, kdy vypadl kvůli zranění, se mezi tři tyče podíval 22letý odchovanec Luděk Němeček. Tehdejší kouč Stanislav Hejkal si jej chystal jako Grigarova nástupce. „Vedení si přálo, aby tu do budoucna byl brankář z mládeže,“ přitakává Čontofalský.

Němeček předvedl skvělé výkony v Mladé Boleslavi či doma se Spartou. Spláchla ho však sedmigólová vlna v Plzni, po které jej už nový kouč Kučera poslal zpátky na lavičku a podzim dochytal do té doby opomíjený Jakub Diviš, jemuž v zimě skončila smlouva.

Jelikož se Teplicím zranil i další mladý brankář Jan Plachý, přivedl klub v zimě na hostování ze Sparty 22letého Jana Čtvrtečku, dosud chytajícího ČFL za sparťanskou rezervu. A právě na něj by podle informací Sportu mělo v příštím kole s Pardubicemi dojít. V tréninku prý podával výkony, které trenéry oslnily.

O brankářské rošádě údajně Kučera uvažoval už před Karvinou, ale Grigara nakonec podržel. „Grigy je zkušený kluk. Nic ho nerozhází. Možná si jen potřebuje trochu odpočinout. Příprava byla krátká, hráli jeden zápas,“ zastává se Čontofalský bývalého svěřence.

Tomáš Grigar v sezoně 20/21 Věk: 38

Zápasy: 10

Minuty: 900

Nuly: 0

Střely na branku proti: 55

Zásahy (úspěšnost): 31 (56 %)

Inkasované góly: 24

Ink. góly na zápas: 2,4

Ink. góly z penalt: 2

SESTŘIH: Teplice - Karviná 2:2. Severočeši trestuhodně přišli o dvoubrankové vedení

SESTŘIH: České Budějovice - Teplice 2:0. Dynamo jede! Řezníček zahodil tutovky