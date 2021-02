Vrba po premiéře: V druhé půli už jsme měli parametry. Hráči ukázali morálku

Má za sebou emocemi napěchovanou premiéru. Ovšem s mimořádně šťastným koncem. Pavel Vrba v neděli večer poprvé vedl Spartu, z třaskavé bitvy v Olomouci nakonec vykutal všechny body po výhře 3:2. V průběhu utkání mu ale do smíchu určitě nebylo, jeho svěřenci totiž v úvodu druhého dějství prohrávali už o dvě branky. „Obě mužstva chtěla hrát fotbal, zápas měl kvalitu. S výhrou jsme spokojení, ale klidně to mohlo skončit opačným výsledkem,“ věděl Vrba.

S Olomoucí jste odehráli zápas skvělé úrovně. Byly šance, padlo spoustu gólů. A máte tři body. Bylo to podle vašeho gusta?

„To vyloženě ne, ale diváci určitě mohli sledovat zajímavé utkání. Obě mužstva chtěla hrát fotbal, zápas měl kvalitu. Klidně to mohlo skončit opačným výsledkem, ale my jsme samozřejmě spokojení, že máme tři body.“

Ukázalo se hlavně v prvním poločase, že jste u mužstva příliš krátce? Přestávková reakce byla zřejmá, po změně stran šel výkon nahoru.

(Lehce kýve hlavou) „Měli jsme tři tréninky. V zápase se trenér dostává do varu, ukážou se mu zase jiné věci. Pro mě byl tenhle první. Druhý poločas byl od nás ofenzivě mnohem lepší, hráčům ale nemůžu upřít snahu ani v tom prvním. Dostali jsme se tam v něm do tří nebo čtyř gólových situací, jen jsme to nebyli schopní dobře zavřít na zadní tyči. Chodili jsme do útoku v menším počtu hráčů, někdy nám chyběla i přesnost.“

Když jste vyrazili do rychlého protiútoku, většinou z toho byla nebezpečná situace před brankou Olomouce. V postupné výstavbě hry jste ale měli problémy. Souhlasíte?

„Je to tak, protože jsme si často komplikovali život přihrávkami dozadu, místo abychom volili přímočarost. Dostávali jsme se pak sami do situací, kdy jsme museli volit dlouhý odkop. Konstruktivní rozehrávka nám chyběla, nebyli jsme tak přesní. Někteří hráči přesto odehráli nadstandardní první poločas.“

Ve druhé půli jste inkasovali po akci, kterou založil dlouhým nákopem gólman Mandous. Krátce poté se situace opakovala a znovu z toho bylo nebezpečí. Nelámalo se v tom momentě utkání?

„Mně hlavně vadí situace, ze které to vzniklo. Dostat se po dlouhém výkopu do stavu, kdy jde útočník sám na naší branku, to je pro mě nepochopitelná věc. Musíme to být schopní zvládnout tak, aby tohle vůbec nevzniklo. Byly to dvě hrubé chyby, které jsme udělali. Naštěstí soupeř tu druhou nevyužil.“

Čím si vysvětlujete ofenzivní probuzení za vysoce nepříznivého stavu 0:2?

„Začali jsme správně řešit jednotlivé situace. Dostávali jsme se do přečíslení, do útoku se zapojoval mnohem větší počet hráčů. Ve druhém poločase měla hra dopředu parametry, které bych si představoval.“

Pomohl jste si i vydařenými střídáními, že?

„Sparta má strašně silný a vyrovnaný kádr. Střídání hru vždycky oživí, to je naše obrovská výhoda.“

Co nového vám o mužstvu utkání řeklo?

„Nejvíc mi to ukázalo, že mužstvo je čisté a s obrovskou morálkou. To je strašně důležité. Hráči zvedli prapor a ukázali, že chtějí za svůj klub bojovat.“

Sparta měla na podzim problémy s proměňováním penalt, měl jste hned jasno v tom, že by je zrovna Karlsson mohl odstranit?

„Už před zápasem byla určená skupina hráčů, kteří by na penaltu měli jít. David byl mezi nimi. Z mého pohledu patří k hráčům, kteří by to měli zvládnout.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 9. Daněk, 48. P. González Hosté: 57. Ladislav Krejčí st., 67. Moberg Karlsson, 90+3. Moberg Karlsson Sestavy Domácí: Mandous – Sladký, R. Hubník (C), Beneš, Vepřek (32. Zmrzlý) – Zahradníček (80. Látal), Greššák, Daněk, Breite, P. González – Chytil (90. Poulolo). Hosté: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka, Hancko – Moberg Karlsson, Ladislav Krejčí ml., Pavelka (58. Karabec), Dočkal (C) (90+5. Souček), Ladislav Krejčí st. (63. Plavšić) – Juliš (63. Kozák). Náhradníci Domácí: Zifčák, Yunis, Štěrba, Zmrzlý, Látal, Poulolo, Macík Hosté: Plechatý, Souček, Kozák, Plavšić, Trávník, Heča, Karabec Karty Domácí: R. Hubník, P. González, Greššák Hosté: Ladislav Krejčí ml. Rozhodčí Pavel Franěk – Petr Blažej, Radim Dresler Stadion Andrův stadion, Olomouc

