iSport podcast: Nemůžeme hrát v zimě. Malé týmy to zruinuje, říká Hoftych

České trávníky měly o víkendu co dělat, aby nepřipomínaly kluziště, FORTUNA:LIGA zažila jedno z nejmrazivějších kol v dějinách. Mělo by se v takových podmínkách vůbec hrát a proč česká nejvyšší soutěž čelí lednovým a únorovým termínům hůř než německá bundesliga nebo polská Ekstraklasa, kde jsou přitom podnební podmínky podobné? Jak by se mohl český elitní fotbal vyhnout zimě a změnit systém příprav a termínů tak, aby byl co nejvíce ku prospěchu diváků, kvality hry i úspěchům v Evropě?