Guľa v Plzni: restart se pořád nekoná. Mizí respekt soupeřů, co jeho pozice?

Adrian Guľa přežil krach na evropské scéně i nedůstojné deváté místo ve F:L po podzimu, oboje přitom bylo nevídané. „Deváté místo je neakceptovatelné,“ uznal pak sebekriticky. Jenže uběhlo dalších pět kol a Plzeň do žádného výtahu směrem nahoru nenastoupila, momentálně je osmá jen o skóre před nováčkem z Pardubic. S každým dalším zápasem je stále jasnější, že pro Viktorii vede v této sezoně cesta do Evropy jedině přes MOL Cup, v jehož osmifinále narazí na druholigový Hradec Králové.

Refresh týmu: děje se

Po darebném podzimu v Plzni řízli do kádru poměrně razantním způsobem, i to byl způsob, jak mužstvo znovu nastartovat. Okysličit jej novou krví. „Bylo potřeba udělat určitý refresh, mít v kabině i dravé mládí a zároveň hráče, kteří vzešli z naší mládeže,“ uvedl Adolf Šádek. To se celkem daří. Od prvního kola je stálým členem základní sestavy Pavel Šulc – a navíc hraje výborně. Dobře mu sekunduje další odchovanec Lukáš Matějka, oba skórovali v neděli v Mladé Boleslavi (2:2). A vinou zranění Lukáše Hejdy a trestu Filipa Kaši dostává příležitost také dvacetiletý stoper Václav Míka, který to má z iks důvodů nejtěžší. Ale pere se s tím a získává zkušenosti.

50 %

Na třech ze šesti gólů, které Viktoria na jaře vstřelila, měli přímý podíl coby autoři či asistenti odchovanci klubu Pavel Šulc a Lukáš Matějka.