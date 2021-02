Domácí nakopla chyba Baníku. Ale nefungovalo toho víc, zlobil se Kozel

Jak utkání proti Pardubicím hodnotíte?

„Hodnocení samozřejmě nemůže být pozitivní. Hlavně první poločas jsme hráli komplikovaně, zbytečně složitě, nepamatuji si nějakou situaci, kdy bychom ohrozili branku domácích. Pardubice byly nebezpečnější, Lašty chytil dvě šance, takže jsme si o branku koledovali. Nakonec jsme ji dostali z rohového kopu, což by se taky stávat nemělo. Udělali jsme jednu změnu o přestávce a druhou hned na začátku druhé půle, myslím si, že nám to trošku prospělo. Náš výkon se zvednul, ale když to vypadalo, že bychom mohli jít za vyrovnáním, opět jsme po rohu inkasovali. Naštěstí jsme brzo snížili, ještě jsme se udrželi v zápase, ale chyby, které vedly k šancím domácích, jsme dělali dál. Znova nám odskočili a naše snížení v závěru už nemělo na dělbu bodů vliv. Musím říct, že vítězství domácích je zasloužené a náš výkon nebyl dobrej.“

Čím si vysvětlujete dva inkasované góly po rohových kopech?

„Nedůslednost a špatné osobní bránění konkrétních hráčů. Dlouho jsme teď z rohu neinkasovali, ale dnes nám soupeř vstřelil dvě branky a dá se říct, že utkání tím rozhodl.“

První střelu na bránu jste měli až v 76. minutě. Čím to je?

„Obecně máme problém v ofenzivní fázi, dnes nám navíc vypadli ještě někteří hráči, kteří jsou pro nás důležití. Ale to není omluva, i jejich náhradníci by měli být nebezpeční. Na takovém terénu se musí hra zjednodušit, jenže my jsme vždycky dovolili Pardubicím vrátit se ve velkém počtu hráčů a ze slušně rozjetých akcí jsme se nedostali ani do šestnáctky. Je to náš dlouhodobější problém, který byl opět vidět.“

Chyběl vám především nejlepší střelec týmu Dyjan De Azevedo?

„Asi jo, když říkáte, že jsme až v 76. minutě poprvé trefili branku. I souhra na pravé straně, která nám fungovala velmi dobře v předešlých zápasech, tím byla oslabená.“

Proč jste o přestávce stáhl ze hřiště Josého Menu?

„Nebyl jsem s ním spokojený. V desáté minutě jde do prostoru, kam nechci, aby chodil, a udělá chybu, ze které měli domácí první šanci. Trošku je tím nastartoval a i v dalším průběhu jsme nebyli spokojení s jeho činností a chtěli jsme to oživit. Bohužel jsme neměli kromě Tomáše Zajíce další varianty do útoku.“

Proč se kombinačním fotbalem prezentují Pardubice a ne Baník, od kterého se to čeká?

„Nevím, jestli se Pardubice prosazovaly kombinačním fotbalem… Řekl bych, že byly nebezpečnější, protože těžily z našich ztrát, byly silnější vepředu, byly silnější individuálně. My jsme velmi špatně bránili i střed hřiště, nefungovalo toho víc.“

Jak byste hodnotil výkon debutanta Collinse Sora?

„Je to mladý nadějný hráč, kterého jsme tam dali, aby naši hru trošku oživil. Přihrál na branku, takže jeho výkon asi můžeme hodnotit kladně.“

