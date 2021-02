To byl kiks. Kozák dostal dárek od brankáře, ukončil gólový půst

Poslední zářez byl už pořádně zanesený prachem. Libor Kozák, se čtrnácti trefami spolu s Petarem Musou nejlepší střelec minulé sezony FORTUNA:LIGY, čekal na gól v nejvyšší soutěži od 13. září. Tehdy pečetil výhru Sparty 5:2 v Karviné, šlo o 3. kolo aktuálního ročníku. Od té doby, i vinou zranění a nevelkého vytížení, střelecky stagnoval.

Ukončení gólového půstu přišlo až v sobotu ve Zlíně. A to dost kuriózním způsobem. Brankář Stanislav Dostál si rozmyslel odkop z první, střetly se mu myšlenky, a malér byl na světě. Pustil si míč podél sebe a než se rozkoukal, přiskočil dotírající Kozák. Sparťanský útočník tak zaváhání zlínské jedničky proměnil ve třetí gól hostů.

Kozák využil dobrého čtení hry, presinku, ale i svých dlouhých nohou. Natáhl se přes Dostála snažícího se o odkop po míči a nasměroval ho do sítě.

„Chtěli jsme vstřelit ve druhé půli kontaktní gól a pokusit se utkání zvrátit. Bohužel ten vlastní gól, který si dáme, byl úplně zbytečnej… 0:3 a Sparta už to kontrolovala. Herně jsme se jí následně sice vyrovnali, dostali se do nějakých šancí, ale nedotlačíme to tam ani z malého vápna,“ prohlásil po utkání v rozhovoru pro O2 TV Sport zlínský trenér Bohumil Páník.

„Standa (Dostál) chytí tři čtyři gólové šance a pak udělá takovou fatální chybu. Nebo špatně vykopne na soupeře. Kazí mu to celý dojem. Gólman musí chytit to, co má, něco navíc a nesmí pustit špatný gól. To je dobrý gólman,“ pokračoval Páník na tiskové konferenci.

To, že třetí gól byl pro zbytek utkání klíčový, přiznal i domácí záložník Dominik Janošek. „Šli jsme do druhé půle nabuzení, ale gól na 0:3 nás dostal do kolen. Musíme to hodit za hlavu a soustředit se na Mladou Boleslav,“ dodal.

Pod Václavem Kotalem byl první volbou do útoku produktivní Lukáš Juliš. Ten však pod Pavlem Vrbou nastoupil v základní jedenácte jen v prvním utkání na hřišti Olomouce. Proti Karviné hrál od začátku Kozák a prostor dostal i od úvodní minuty ve Zlíně. Tam ale Juliš nemohl nastoupit kvůli problémům s tříslem.

Přestože Kozák prolomil na moravské Letné čekání na gól, místo prvního útočníka jisté nemá. „Nikdo není prvním hráčem na žádném postu ve Spartě. Jsou to všechno kvalitní hráči. Všichni bojují o své místo. Říkat o někom, že je první hráč, je obrovská troufalost. Je tu spousta hráčů, kteří jsou na daný post první. Je jich dvacet nebo dvacet tři a všichni jsou první," konstatoval pro klubový web trenér Sparty Pavel Vrba.

SESTŘIH: Zlín - Sparta 0:3. Třetí výhra pod Vrbou, pečetil ji Kozák Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 20. Karabec, 36. Hancko, 50. Kozák Sestavy Domácí: S. Dostál – Cedidla, Simerský, P. Buchta, Matejov (64. Fantiš) – Jawo, Hlinka (46. Dramé), Conde, Janošek, Janetzký (64. Martínez García) – Poznar (C) (87. Toutou Mpondo). Hosté: Nita – Wiesner, Vitík, O. Čelůstka, Hancko – Plavšić (90. Matěj Hanousek), Ladislav Krejčí ml., Pavelka (C), Karabec (77. Souček), Ladislav Krejčí st. (90. Polidar) – Kozák (85. Novotný). Náhradníci Domácí: Rakovan, Vraštil, Fantiš, Dramé, Kolář, Martínez García, Toutou Mpondo Hosté: Heča, Lischka, Plechatý, Hanousek, Souček, Polidar, Novotný Karty Domácí: Jawo Hosté: Pavelka, Vitík, Kozák, Ladislav Krejčí ml., Ladislav Krejčí st. Rozhodčí Orel – Kříž, Šimáček Stadion Stadion Letná, Zlín

Vrba: Těší mě nula vzadu. Na hráčích vidím obrovskou chuť