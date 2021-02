Jindřišek po zahozené penaltě: Klíčový moment, klukům jsem po**al zápas

Taktika proti Plzni vycházela skoro poločas. Takhle nějak jste to plánovali?

„Kdybychom nedostali gól, bylo by to podle našich představ. Nějaké závary tam byly, hrozili jsme ze standardek. Chybělo štěstí a možná víc důrazu. Taktiku mám plus minus do každého zápasu stejnou: Nebát se hrát, dovolit si a být odvážní ve vápně.“

Ve druhé půli vám VAR přiřknul penaltu, viděl jste to na první pohled?

„Úplně přesně ne, bylo to ve vzduchu a naživo jsem si říkal, že to možná kousek ve vápně bude. Bylo by to pro nás dobře, ale penaltu jsem bohužel neproměnil.“

Už je to třetí neproměněná penalta v řadě, řešíte to nějak?

„Ani ne. Pokaždé kopal někdo jiný a gólman může jen získat. A když ji chytil, tak byla prostě špatně kopnutá. Z mého pohledu to byl určitě klíčový okamžik zápasu.“

Bavili jste se s Adrianem Guľou? Před týdnem vám přál, ať to klidně rozbalíte, ale ne proti Plzni.

„Před zápasem jsme se neviděli. Jen o poločase jsme prohodili pár slov. Přál mi hlavně, ať vydrží zdraví, hecování v tom nebylo.“

Po penaltě přišel trest. Dva rychlé góly Plzně…

„Rychle po penaltě jsme dostali gól na 2:0 a myslím, že ten nás zlomil. Pak už jsem vystřídal a promítlo se mi v hlavě, že jsem klukům po**al zápas tou neproměněnou penaltou. Kdybych ji proměnil, tak z Plzně neodjíždíme s prázdnou. Minimálně bod bychom měli.“

Co se stalo při druhém gólu? Byl jste blízko a najednou byl Bucha sám před brankou.

„Upřímně ani nevím. Myslel jsem, že to Vlad (Ljovin) urve a on si míč zpracovával. Asi si to kopnul do hráče.“

I přes porážku máte docela slušný bodový polštář na sestup. Bude o to důležitější pohár?

„Určitě bychom i v poháru chtěli postoupit dál, ale do té doby máme ještě ligu. Nejdřív se musíme soustředit na Budějovice a pak se uvidí.“