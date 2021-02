iSport podcast: Zlepšuje se Plzeň? Pořád je znát slávistický komplex

Zatím to rozhodně není sezona podle plzeňských představ. I když Viktoria o víkendu zdolala Bohemians 3:1 a na jaře je její bodová úspěšnost výrazně lepší, stále by Západočeši potřebovali být daleko přesvědčivější, aby mohli pomýšlet na návrat do pohárů, ne-li dokonce na boj o titul. V čem se Plzeň zlepšuje, mění nebo stagnuje během sezony? Proč její výkony stále nedosahují kvalit, jaké vykazoval tým Adrian Guľy na jaře minulého roku?

V novém iSport podcastu redaktoři deníku Sport Jakub Konečný a Radek Špryňar detailně rozebírají hru západočeského týmu a zaměřují se blíže na jednotlivé řady celku Adriana Guľy. Má Jindřich Staněk na to být stabilní jedničkou? Co se děje s Jakubem Brabcem a mohl by být na stole jeho návrat do Sparty? Jak ovlivňují výsledky Viktorie výkony rozhodčích?

O tom všem a mnohém dalším v novém iSport podcastu debatují Jakub Konečný a Radek Špryňar, moderuje Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích i na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Zlepšuje se Plzeň? Je na Viktorii stále znát komplex ze Slavie?

15:40 Plzeň post po postu: brankáři a obrana. Je Brabec v regresu a nabízí se návrat do Sparty?

28:37 Plzeň post po postu: záloha a útok. Proč si nechala Viktoria utéct Provoda?

39:58 Je reálné, že Šádek koupí Plzeň od Paclíka?