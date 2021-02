Mareš získává Teplicím důležité body. Role lídra ho ale brzdí, tvrdí Rosa

Když už do toho křápne a míč se třepotá v síti, zavání to body. Aktuálně v teplickém kádru není spolehlivější střelec. Jakub Mareš skóroval ve čtyřech z posledních pěti zápasů, ve který „skláři“ urvali bodový zisk. Už nyní vyrovnal střelecké maximum z minulé sezony. A právě od 34letého matadora si Severočeši slibují, že zajistí záchranu. „Na to, kde se mužstvo nachází, tak na tom není střelecky vůbec špatně,“ chválí ho Antonín Rosa, někdejší spoluhráč ze Stínadel.