Guľa: Limberský? To je láska k fotbalu. Chceme víc, brzdí nás terény

Byl to nervy až do konce. Plzeň hájila hubený výsledek 1:0 po brance Jean-Davida Beauguela z druhého poločasu. Favorit nakonec svoji úlohu zvládl a Adrian Guľa si mohl oddechnout. Ztratit na půdě sestupem vážně ohroženého celku by nebylo pro Viktorii velmi příjemné. „Někdy zápas otevřete na začátku, jindy musíte tvrdě pracovat až do konce, což byl dnešní případ. Bylo důležité, že jsme neopustili plán,“ pochvaloval si slovenský trenér a po utkání nezapomněl ocenit významné jubileum Davida Limberského.

Jak hodnotíte hubené vítězství?

„Snaživý soupeř, velmi nepříjemný terén, proto bylo podstatné, abychom velmi dobře vstoupili do zápasu, což se nám podařilo. Jak intenzitou, tak šancemi, které jsme neproměnili. Bylo důležité, aby kluci udrželi tempo i v druhém poločase. Pak jsme věřili, že minimálně jeden gól dáme. To se podařilo. Až na pár malých skrumáží to vzadu kluci ubránili, ale zápas jsme měli zavřít dřív. Především Kobrou. Nicméně máme cenné vítězství proti sympatickému týmu. Teď se musíme soustředit na úterní pohár proti Hradci.“

David Limberský odehrál ligové utkání číslo 400. Jaký respekt s ohledem na toto jubileum máte k nejzkušenějšímu hráči svého týmu?

„Ani to nepotřebuje komentář. Jde o vysoké číslo, které ukazuje na Limbovu stabilitu a lásku k fotbalu. Navíc v klubu, kde jste pod neustálým drobnohledem a tlakem na úspěch. Stále má vysokou kvalitu a je správně nastavený. Kluci udělali maximum, aby Limbu ocenili vítězstvím, protože vnímali, že jde o velký krok.“

Brno hrálo v hlubokém bloku. Dělalo vám tento způsob hry problémy?

„Nemyslím si, že by blok byl až tak hluboký, soupeř hodně vytlačoval obranu, prostor tam byl. Čekali jsme, že nastoupí se třemi obránci, nakonec šli do 4-4-2, kluci na to byli připravení. Někdy zápas otevřete na začátku, jindy musíte tvrdě pracovat až do konce, což byl dnešní případ. Bylo důležité, že jsme neopustili plán.“

Jean-David Beauguel podruhé v řadě naskočil v základní sestavě, vždy skóroval. Je pro vás momentálně útočníkem číslo jedna?

„Bogyho gól mužstvu velmi pomohl, ale Kobra také reaguje super. Z lavičky naskočil dobře, hned měl tutovku. On se nevzdá, o tom jsem přesvědčený.“

Měli jste obrovskou územní převahu, ale výrazných šancí bylo relativně málo. Souhlasíte, že byste měli být více nebezpeční?

„Vždycky chceme víc, je to pochopitelné, ale zároveň odvislé od sebevědomí hráčů. Jestliže dokážeme vyhrávat v sériích, budeme více lehkonozí. Navíc nás brzdí terény, to není výmluva, to je fakt. Nahrává to kompaktnosti soupeřů, jeho odhodlání a houževnatosti. Dnes jsme měli čtyři pět topových šancí, to mně nepřijde úplně málo. Ale máte pravdu, chceme víc. Takhle musíme zápasy držet o gól, čímž sice roste síla týmu, ale my toužíme střílet branek víc.“

