Papadopulos o jubileu: Stovka v pětatřiceti letech? To je až směšné

Jeho první a stý ligový zápas dělí devatenáct let. Není divu, ostravský rodák s řeckými kořeny Michal Papadopulos (35) válel většinu kariéry v zahraničí, v Anglii si zahrál za Arsenal, v Německu za Leverkusen. Na ligovou stovku dosáhl v dresu MFK Karviná. „V pětatřiceti letech je to až směšné, ne?“ usmíval se Papadopulos v rozhovoru pro klubový web. „Většina kluků to zvládne třeba ve třiadvaceti letech. Ale jasně, je to pěkná meta, v české lize jsem toho moc neodehrál. Takže ano, je to pěkné číslo.“

Premiérový zápas v elitní soutěži si odchovanec NH Ostrava pamatuje stále velmi dobře. V únoru 2002 naskočil za ostravský Baník v Jablonci. „Jé, to už je dávno. Remíza 2:2, že?“ loví Papadopulos neomylně z paměti. Na posledních pět minut ho tehdy na hřiště poslal trenér Jozef Jarabinský. „Dostali jsme gól v poslední minutě. Vzpomínám si na to, první zápas vám utkví, ještě mi nebylo ani sedmnáct let. Ale neřeším, že jsem nevyhrál první nebo devadesátý osmý zápas. Hlavní je, aby těch vítězných bylo celkově vždycky víc.“

Po minutách začal Michal Papadopulos nabírat ligové zkušenosti v sezoně 2002/03. V dubnu 2003 si připsal i první gól. Na Slovácku. Baník, za který tehdy hrávali například Radoslav Látal, Jan Laštůvka, René Bolf nebo David Bystroň, prohrál 1:3.

Právě v dresu ostravského Baníku nasbíral Papadopulos nejvíc ligových startů - 51 (2002-05, 9 gólů, 3 asistence). Dalších 29 jich odehrál za Mladou Boleslav (2008/09, 10+4) a 20 v aktuální sezoně za Karvinou (6+3). V zahraničí hrával za Arsenal, Leverkusen, působil i v Nizozemí, Rusku a Polsku. Tam byl posledních devět let, kopal za Zaglebie Lubin, Piast Gliwice a Koronu Kielce. S Gliwicemi vyhrál v sezoně 2018/19 titul, s Kielcemi naopak z ligy spadnul.

V lize nasázel Michal Papadopulos 25 branek. V průměru dává jeden gól za čtyři zápasy. Kolik jich ještě přidá? „Ježišmarjá, nechci vůbec předjímat. Soustředím se na současnost. Věřím, že se dáme dohromady a zvítězíme na Bohemce. Potřebujeme se vrátit k naší hře. Hlavně si přeji, ať už jsou dobré terény.“

Karviná se po velmi slušném podzimu v jarní části FORTUNA:LIGY hledá. Porazila pouze poslední Opavu (3:1), bod uhrála doma s Libercem (1:1) a Brnem (1:1). Jinak si připsala prohry na Slovácku (0:2), se Slavií (1:3), na Spartě (3:4) a v Mladé Boleslavi (0:2).

„Chceme hrát jednoduše, když nám to nejde a potřebujeme zakombinovat, tak na tom terénu to nejde,“ krčí rameny Papadopulos. „Jasně, hřiště jsou pro obě mužstva stejná. Oběma týmům to skáče a myslím si, že z takových zápasů a terénů nemá nikdo radost. Je to holomajzna.“

V Praze proti Bohemians chtějí Karvinští zabrat. Musí. V tabulce se sunou dolů, jsou aktuálně dvanáctí. Od sestupového pásma je stále dělí 11 bodů, ale třeba třináctí Boheminas ztrácejí jen bod.

„Víme o tom, štve nás to. Pořád se musíme dívat pod sebe,“ má jasno Papadopulos, který je kapitánem Karviné. „Když se na to koukám s odstupem, tak je aspoň důležité, že se k nám Zbrojovka nepřiblížila a držíme si od ní jedenáctibodový distanc. Je to poměrně dost, ale víme, že nic není hotovo a musíme dál makat. Kdybychom prohráli, tak (odmlčí se)… No, bylo by to ještě hodně zajímavé.“