Trpišovský: Važme si, že je tu hráč jako Stanciu. Potěšil ho i Júsuf

Nicolae Stanciu má formu jako hrom. Souhlasíte?

„Hraje v dobrém rozpoložení, vyhovuje mu spolupráce s Provodem, celkově mu sedí spoluhráči okolo něj. Hrozně mu pomáhá, že neodlítá na nároďák, že je celou dobu s týmem. To mu dělalo velké problémy hlavně loni na podzim, kdy byly dlouhé srazy. Má body. Je šikovný s míčem, ale potřebuje kolem sebe i ostatní, svou formu prodává góly. Oba góly byly nádherné. Těžko vybírat, který byl hezčí. Hlavně při druhé brance ale ukázal, že je to výjimečný hráč na českou ligu, všichni bychom si měli vážit toho, že tu takový hráč je. Všem lidem se na něj hezky dívá. Ale nechtěl bych mluvit jen o něm, kluci hráli skvěle, bylo tam víc dobrých výkonů.“

Přesto ještě ke Stanciovi. V poslední době mu jdou přímé volné kopy. Má nějakou speciální techniku kopu?

„Trajektorie balonu je v jeho případě hodně zvláštní. Má výjimečný švih, dokáže míči udělit hroznou rotaci. Má podobný způsob kopu jako Mino Stoch.“

Jak zvládáte tlak, který na vás v lize v každém kole je?

„Všichni jsme na to zvyklí. Teď se nám kumuluje program, všechny zápasy jsou těžké, terény berou strašně sil. I proto jsem rád, že jsme to v Boleslavi takhle odehráli. Do toho cestování, problémy s covidem, není to úplně jednoduché. Je to ale naše práce, kluci k tomu přistupují skvěle. Občas je potřeba udělat nějaké změny, přistoupit k rotaci, čímž utrpí souhra. Proto jsem rád, jak zahráli jak kluci, kteří jsou hodně vytížení, tak ti, kteří nastoupili po zranění. Dlouhou dobu nehráli a podali velice dobrý výkon. Mám radost z Jusiho (Júsufa), který nastoupil po dlouhé době, jeho typologie nám nahoře hodně pomáhá. Simon Deli předvedl také skvělý a koncentrovaný výkon, strašně se mi líbil Lukáš Masopust, na kterého hrál Jarda Zmrhal s Preislerem, ale Maso to odehrál i do defenzivy skvěle.“

Rangers nyní o víkendu nehráli, vy jste se na odvetu naladili klidnou výhrou. Kdo bude ze svého programu ve čtvrtek těžit?

„Uvidí se ve čtvrtek, těžko říci, komu to lépe sedne. Všechno má své výhody, my jsme vyhráli a zapojili nové hráče, na druhou stranu je ale někdy lepší mít týden volno a na zápas se dobře připravit. Čtvrtek nám i podle dat vzal hodně sil, byl nesmírně soubojově náročný, to se někdy v konečném programu sečte. Uvidíme, každému to vyhovuje jinak, někdo rád hraje v rychlém sledu, Alexander Bah si na to naopak teprve zvyká, i proto v Boleslavi nehrál od začátku. Máme zkušenost, že dva dny po čtvrtečním evropském zápase jsou pro jeho regeneraci málo, což má ale každý nový hráč, který do týmu přijde. Uvidíme ve čtvrtek, jestli byla výhoda hrát, protože jsme odehráli dobrý zápas, na regeneraci navíc máme alespoň ty tři dny.“

