Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia uplatnila opci na Liberijce, Bosňan do Teplic

Podle informací iSportu čeká univerzál Baníku Michal Kohút na výsledky vyšetření magnetickou rezonancí, které měl podstoupit ve středu kvůli podezření na únavovou zlomeninu stydké kosti ze zápasu s Bohemians (0:1). Pětadvacetiletý levák každopádně duel s Legií Varšava vynechá.

„Zajímalo by mě, jak jste to zjistili,“ usmál se trenér Pavel Hapal. „Jsem překvapený, že to víte, trošku mě to mrzí. Ale odpovím vám, nebudu zapírat. Opravdu se jedná o stydkou kost, jak jste psali, ale diagnózu ještě neznáme. Na Legii nebude, ale věřím, že se vyloučí ty obavy ze zlomeniny a že bude brzy zpátky,“ popisoval kouč. „Je škoda, že to vyjde ven a že dáváme takové informace soupeři už den před zápasem...“ litoval na tiskové konferenci brankář Dominik Holec.